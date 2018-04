La propunerea Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI), Guvernul a adoptat câteva măsuri pentru grăbirea lucrărilor de cadastru, efectuate în cadrul Programului național de cadastru și carte funciară 2015-2023.

Legat de adoptarea acestor măsuri, Radu-Codruț Ștefănescu, președinte-director general al ANCPI, a declarat pentru Libertatea: ”Din experiența anilor trecuți, am învățat să gestionăm eficient banii și timpul. Sunt două dintre cele mai importante resurse pe care le avem la dispoziție pentru implementarea PNCCF și pentru motivarea tuturor celor implicați – autorizați, primari, notari, cetățeni. Noile modificări legislative elimină ordinele de începere a lucrărilor de cadastru general – vorbim de o perioadă care putea dura până la șase luni. În plus, am înjumătățit perioada de soluționare a contestațiilor, care acum va fi de cel mult 30 de zile. Totodată, suma de 60 de lei/carte funciară, plătită până acum (celor care efectuează lucrările- n.red.) pentru înregistrarea sistematică a imobilelor, va fi majorată. Aceasta crește proporțional cu gradul de dificultate al lucrării și va putea ajunge până la 132 de lei/imobil. În plus, de acum înainte, autorizații care execută lucrări de cadastru general vor fi plătiți pentru înregistrarea tuturor imobilelor dintr-un sector cadastral, chiar dacă fac parte din intravilan, dar și pentru cele care au deja carte funciară”.

Grăbirea lucrărilor de cadastru în zonele de deal și munte

În acest fel, ANCPI vine în ajutorul primarilor din zone de deal și munte, care găseau cu greu prestatori pentru lucrările de cadastru general, din cauza prețului, considerat prea mic. ”Având în vedere noile reglementări, credem că Programul național de cadastru și carte funciară are toate șansele să continue într-un ritm cât mai accelerat. Până acum, prestatorii preferau zonele de câmpie, unde măsurătorile se fac ușor, în timp ce, în localitățile de deal sau munte, unde accesul este mai dificil, primăriile au organizat licitații la care nu s-a prezentat nimeni și au fost obligate să rezilieze contractele de finanțare încheiate cu oficiile de cadastru și publicitate imobiliară”, a precizat Radu-Codruț Ștefănescu.

Birouri de cadastru, în fiecare circumscripție judecătorească

Pe lângă măsuri pentru grăbirea lucrărilor de cadastru, modificările aduse legii prevăd și înființarea de birouri de cadastru și carte funciară la nivelul fiecărei circumscripții judecătorești, până la data de 31 decembrie 2018. În 2018, ANCPI a alocat peste 400 de milioane de lei pentru înregistrarea imobilelor în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Astfel, fiecare unitate administrativ-teritorială (UAT) poate primi 155.000 de lei pentru înregistrarea gratuită a proprietăților în sistemul integrat de cadastru și carte funciară, față de 150.000 de lei în 2017 și 135.000 de lei în 2016. Potrivit legii, au prioritate sectoarele cadastrale care cuprind terenuri aferente proiectelor de infrastructură de interes naţional și terenuri agricole subvenționate de Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA).

Stadiul lucrărilor

Demarat în anul 2015, Programului național de cadastru și carte funciară urmează să fie finalizat în 2023. Obiectivul principal al PNCCF este deschiderea cărților funciare pentru toate imobilele din România, fără costuri din partea proprietarilor. Programul este finanțat din veniturile proprii ale ANCPI – peste patru miliarde de lei, dar și din fonduri externe obținute prin Programul Operațional Regional, în cuantum de peste 300 de milioane de euro. De asemenea, în cadrul acestui proiect, o altă sursă de finanțare poate fi bugetul local al primăriilor. În prezent, 42 de comune din 18 județe sunt cadastrate integral, iar în alte 186 de UAT-uri se desfășoară lucrări de înregistrare sistematică a imobilelor la nivel de UAT. Totodată, lucrările de cadastru general pe sectoare cadastrale au fost finalizate în 2.069 de sectoare din 655 de UAT-uri, iar alte 14.701 de sectoare din 1.668 de UAT-uri sunt în lucru. Primarii interesați să înceapă sau să continue lucrările de cadastru general pe sectoare cadastrale pot încheia contracte de finanțare cu oficiile de cadastru și publicitate imobiliară (OCPI) până la începutul lunii mai a.c.

