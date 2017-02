A murit Anca Duma. Este femeia care a marcat lumea modei după Revoluția din 1989

A murit Anca Duma, femeia care a marcat lumea modei în anii imediat următori epocii Ceaușescu.

Anca Duma a fost cea care, în anii de după Revoluția din 1989, a marcat puternic lumea modei din țara noastră.

A organizat prezentări de modă cu fotomodelele în mare vogă la acea vreme, dar a fost și fondatoarea lanțului de magazine Dumarex și cea care a adus prima oară în România marile branduri internaționale.

A murit Anca Duma: Dana Săvuică, în doliu

Profund marcată de dispariția Ancăi Duma, Dana Săvuică, unul dintre cele mai de succes modele de după Revoluția din 1989, a scris un mesaj pe internet în memoria acesteia.

„Cu mare tristețe am aflat de trecerea în neființă a doamnei Duma Anca. Pentru mine a însemnat mult prietenia ei. A însemnat pasiunea comună pentru modă, a însemnat încrederea ei in mine, a însemnat munca noastră pentru a realiza proiecte frumoase și ambițioase!

Un om extraordinar, o femeie superbă de la care am învățat multe!

Te voi avea în suflet, în ganduri și în simtire pentru totdeauna… RIP Duma Anca”, a scris blonda pe internet.

„Pentru mine, Anca Duma este în primul rând mama prietenei mele Alessandra, dincolo de ajutorul pe care Dumarex mi l-a dat pe parte profesională înainte chiar ca eu s-o cunosc pe prietena mea.

După ce am aflat astăzi pentru prima data cum a pornit Dumarex imediat dupa ’89, cum Duma Anca si Liviu Duma au adus în Romania Yves Saint Laurent, Guerlain, Barbie și Lego si Chanel si Dior și și și…, mă înclin o data în plus în fața unor pionieri care rămân in istoria țării asteia și de la care oricare dintre noi am avea câte ceva de învățat!

În plus, meseria de make-up artist există acum în nomenclatorul meseriilor din România datorită Dumarex.Dumnezeu s-o odihnească!”, a scris și Dalia Pușcă, un alt model de succes după Revoluție.