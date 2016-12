Madonna a trecut prin patul lui Trump și a povestit când s-a întâmplat acest lucru. Totul s-a întâmplat în cadrul unui spectacol organizat cu ocazia unei licitații, informează The Guardian.



Madonna l-a criticat pe președintele ales al SUA, Donald Trump, și a susținut că îi este rușine că este cetățean american și o ființă umană. Declarațiile au fost făcute în cadrul unui spectacol organizat cu ocazia unei licitații, informează The Guardian. La un moment dat, în timp ce Madonna cânta „You know that you’re toxic”, un cover după Britney Spears, pe fundal au apărut imagini cu Trump. Ea a recunoscut că a fost o dată în patul magnatului, când el nu era acasă și ea participa la o ședință foto.

Madonna a trecut prin patul lui Trump pentru câteva imagini de senzație

Totodată, artista a mai vorbit și despre drama prin care trec nativii americani. „Mi se face ruşine că sunt cetăţean american, ruşine că sunt fiinţă umană”, a afirmat ea, după care a început să cânte piesa „American Life”.