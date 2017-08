Ani Creţu, atac dur la adresa celor care au jignit-o în scandalul vaccinării obligatorii. După ce a intrat în conflict cu Şerban Huidu, cel care i-a şi fost coleg, acum vedeta face public un alt mesaj dur.

“Toţi cei care au încercat să mă muşte de fund, cred că s-au cam dat cap în cap. Am fund mic, ca am doar 42 de kilograme. Să-i Fereasca Dumnezeu sa intre în papucii mei zilnici, sa traisca ce trăiesc eu zilnic. Orice parinte vrea sa-si apere copilul. Daca eu crap mâine, ei ce fac? Mi-l vaccinează ca pe vite? Nu sunt nici pro, nici contra, dar nu mi se pare normal să fie obligatoriu. Ceea ce fac eu este sa promovez informatia, nu sa spun ca sunt pro sau contra vaccin. Orice părinte cu scaun la cap nu şi-ar dori răul copilului meu. Daca eu nu lupt, ca mama, atunci cine? Numai eu stiu cât am tras ca acest copil să se nască sănătos, să vină pe lume sănatos. Am stat cu perfuzia in mana de cand eram gravida în luna a 5-a. Celor care ma musca de fund le doresc fericire şi lumina. Numai eu stiu cat am tras cu copilul, de am ajuns la clinici, la nutritionisti, de m-am împrumutat de bani. Daca ii dau 3 boabe de porumb, face scaun 3 zile non-stop. Poate mânca doar câteva alimente. Nu e usor. E dreptul meu sa aleg pentru copilul meu. Să vaccineze cine vrea, cine nu, nu”, susţine actrita Ani Cretu.

