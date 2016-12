Irina Columbeanu a defilat din nou ca model în cadrul unui dintre cele mai mari evenimente de modă din București. Este din ce în ce mai clar că fetița de 10 ani îi calcă pe urme mamei sale care, de asemenea, și-a făcut debutul în lumina reflectoarelor în prezentări de modă și concursuri de Miss. Irina a strălucit din nou pe catwalk, însă, și de această dată, doar tatăl ei a fost acolo să o vadă.

Irina Columbeanu a defilat din nou ca model însă mama ei, Monica Gabor, nu a fost acolo să o vadă, deși este tot mai evident că fetița încearcă să-i calce pe urme. Asemănarea dintre cele două e vizibilă. Deși are dor 10 ani, Irina este foarte înaltă și are deja conformația celei care i-a dat viață, un atu estențial în selectarea ei ca vedetă în prezentările de modă destinate copiilor. Fetița are deja o experiență bogată în domeniu, iar aseară a defilat în fața unui public numeros în cadrul evenimentului Bucharest Fashion Week.

Mândru nevoie mare, tatăl ei, Irinel Columbeanu, a urmărit-o din sală, în timp ce, sigură pe ea, Irina nu a dat vreun semn că ar avea emoții. Probabil, singura ei apăsare a fost aceea că mama sa nu se află în public să o vadă. Luna trecută, Moni a făcut o vizită în țară să-și facă fiica și să rezolve câteva probleme boirocratice, dar a fost nevoită să se întoarcă, în scurt timp, la viața ei din America, alături de milionarul chinez Mr. Pink, ratând astfel un nou moment important din viața fiicei sale.