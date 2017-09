Mihai Morar, mesaj pentru mama lui, de ziua acesteia. “Am tras cea mai mare sperietură”

Mihai Morar, mesaj pentru mama lui, de ziua acesteia. Realizatorul tv a povestit în cadrul emisiunii pe care o prezintă la Antena Stars că a tras o sperietură zdravănă după ce părinții lui nu i-au răspuns la telefon timp de două ore.

Din cauza furtunii care a lovit vestul României, părinții realizatorului tv au rămas fără semnal la telefon. „Apropos de Fecioară. Astăzi este o zi foarte importantă pentru instituţia familiei mele. Este ziua soţiei tatălui mei. Este ziua soacrei soţiei mele. Este ziua mamei. La mulţi ani, mama!”, a spus Mihai Morar.

Mihai Morar, mesaj pentru mama lui, în direct la tv

„Am tras cea mai mare speriatură ieri. Când eşti mic nu-ţi faci griji pentru părinţi. Ieri a fos furtună în vestul ţării, înclusiv în Baia Mare. Am văzut nişte imagini în care zburau acoperişuri. Am pus mâna pe telefon şi am sunat-o pe mama. Telefonul închis. Iau telefonul şi îl sun pe tata. La fel. Vreme de vreo două ore nu a răspuns niciunul nici altul. Nu avea semnal la telefon. Până la urmă mi-a răspuns pe Facebook. La mulţi ani, mama!„, a mai spus Mihai Morar.

Natura s-a dezlănțuit în vestul țării, unde opt oameni au murit și 67 au fost răniți. O furtună violentă a izbucnit brusc, vântul a atins la rafală viteze de aproape 100 de kilometri pe oră. Sute de copaci au fost culcați la pământ. În zeci de localități, curentul electric a fost întrerupt, iar acoperișurile au fost smulse în timpul vijeliei. Profund afectat, președintele Klaus Iohannis a transmis un mesaj atât persoanelor afectat, cât și autorităților din zonă.

Citește și