Mihai Morar a intrat în rândul vedetelor care au decis să își facă implant de păr. Realizatorul tv a avut prima apariție după intervenție și a povestit întreaga experiență pe care a trăit-o. Pe 2 august, Mihai a mers în Turcia pentru a face intervenția.

”A fost prietena mea cea mai bună în această vară. Da, este adevărat, am trecut prin această operație. Peste 800000 de bărbați fac această operație anual”, a spus Mihai la Antena Stars ”Eu nu am vrut să îmi fac această operație. Omul acesta (Ensar Duman) îmi tot scrie de patru ani să îmi fac această intervenție. O să vă spun și de ce am făcut acest implant de păr”, a mai spus prezentatorul TV.

”Am zis, că dacă eu nu pot, atunci măcar prietenii mei să facă. Eu am o zonă foarte mare de implantat. Noi dacă facem așa ceva, stricăm mai rău”, a dezvăluit Ensar Duman, cel care l-a convins pe Mihai Morar să se opereze.

Mihai Morar a făcut parte din juriul X Factor

Mihai Morar prezintă emisiunea matinală la Radio Zu, împreună cu Daniel Buzdugan, și emisiunea Răi da’ Buni pe postul de televiziune Antena 2. Mihai Morar a făcut parte din juriul emisiunii X Factor ediția 2011, prezentat pe postul de televiziune Antena 1.