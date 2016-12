Octavia Geamănu a slăbit 9 kilograme după naștere și asta fără să facă prea mare efort. Vedeta a povestit pe blogul personal, cum este viața de mămică și cine o ajută la creșterea bebelușului.

Octavia Geamănu a slăbit 9 kilograme, într-un timp record. Prezentatoarea tv a devenit mamă pentru prima oară, în urmă cu aproape două săptămâni, iar acum trăiește cea mai frumoasă perioadă din viața ei. Este o mamă fericită și dispusă să facă orice sacrificiu pentru micuțul ei.

Octavia Geamănu a slăbit 9 kilograme, din cele 18 acumulate

„A trecut fix o săptămână de când suntem acasă. Ador fiecare moment și tare ma amuz când îmi amintesc cum mi se dilatau pupilele pe la 3 dimineața atunci când citeam povestirile altor mamici, de-a dreptul îngrozite. Mă și vedeam cu crize de nervi din pricina epuizării, cu părul prins într-un moț pentru ca nu voi mai avea timp să-l aranjez, cu manichiura praf, irascibilă din pricina lipsei somnului, etc… Însa, nu știu cum se face, dar iar am noroc”, a scris Octavia Geamănu pe blogul ei. „E 3 dimineața. Mă uit la el cum doarme și încă nu imi vine să cred ca e al meu. Lucrarea vieții mele. Tot ce știu, pot și am îmi doresc să îi ofer în fiecare secundă de când l-am ținut prima dată în brațe. Sunt sigură ca nu aș fi atât de relaxată daca nu i-aș avea aproape pe mama, sora și soțul meu. Și, recunosc că mă simt și mai bine când mă urc dimineța pe cântar și văd cu ce rapiditate pierd din cele 18 kg acumulate în sarcină. Deja am dat jos 9 kg, fără să fac vreun efort”, a adăugat Octavia Geamănu, care a născut pe 20 noiembrie.