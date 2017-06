Doinița Oancea a militat mereu pentru rolul femeilor în societate și a încercat să le dea curaj acestora să fie cine vor ele și să se îmbrace exact așa cum își doresc, nu după voia partenerilor sau a societății. Cu toate acestea, de câteva zile, Doiniţa Oancea se transformă într-o pițipoancă veritabilă.

După ce a încercat să le deschidă ochii femeilor din ziua de azi, Doinița Oancea s-a transformat într-o pițipoancă. Din fericire, totul este doar pentru un rol în cel mai nou serial pe care-l filmează.

“Am început de o săptămână filmările. Am un personaj minunat, este o pițipoancă veritabilă și tocmai vorbeam pe aici cu prietenii mei și le spuneam că trebuie să mă ajute să studiez un pic fenomenul. Cam asta o să am de făcut până undeva în toamnă”, ne-a povestit actrița, mărturisindu-ne că îi este foarte greu să intre în pielea unui astfel de personaj.

“Știi care este problema? Eu nu consider că ținuta neapărat definește o pițipoancă adevărată, pentru că, uite, eu am destule chestii cu print leopard și port tocuri mari, nu alea de 20 de centimetri, e adevărat, dar eu cred că este ceva ce ai în sânge. E ceva în atitudine, care te scoate din zona asta de femeie drăguță, îmbrăcată bine și te duce în partea cealaltă. E ceva de atitudine și aici o să am destul de mult de lucru, deci trebuie să studiez bine”, ne-a mai spus Doinița.

Doinița Oancea se transformă într-o pițipoancă veritabilă

Chiar dacă nu este o zonă în care se simte confortabil, de dragul meseriei pe care o are, Doinița a acceptat provocarea și are de gând să studieze fenomenul.

“Cred că trebuie să studiez mai mult decât zona asta de club, pentru că e ceva ce cu siguranță găsim la personalitatea unei astfel de femei, nu în viața asta de club. Eu aș vrea să văd cum este o astfel de fată în momentele acelea în care nu este observată de ceilalți. Aia este foarte interesant de văzut și de studiat”, ne-a spus Doinița.

Din păcate, bruneta nu se numără printre acele femei care au încercat, la un moment dat în viață, zona asta de “pițiponceală”.

“N-am avut nici o perioadă de «pițiponceală», să zic așa. Îmi place imprimeul ăsta leopard, mi-a plăcut dintotdeauna, dar este foarte important cu ce-l porți. Mă repet, dar cred că nu este vorba doar de ținută, pentru că, uite, spre exemplu, pot să mă îmbrac lejer în aceeași ținută pe care i-o dai unei asistente TV despre care știe toată lumea că este o pițipoancă și îți arăt că este diferență colosală între noi două. De ce? De atitudine”, ne-a mai spus Doinița.

FOTO: Dumitru Angelescu

VIDEO: Cosmin Nistor