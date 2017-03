VIDEO EXCLUSIV. Alina Chivulescu se plânge că-i este din ce în ce mai greu să nu se îngrașe. ”Am acceptat lupta, cât pot s-o duc, o duc”

A avut mai tot timpul o siluetă trasă ca prin inel. Ajunsă la vârsta de 42 de ani, Alina Chivulescu se plânge acum de faptul că trebuie să aibă o grijă și mai mare de fizicul său.

S-au dus se pare vremurile în care Bela din ”La bloc” se lăuda că poate mânca orice, fără să se îngrașe. În prezent, Alinei Chivulescu îi este din ce în ce mai greu să-și păstreze silueta de adolescentă.

La cei 42 de ani, actrița arată încă foarte bine și nu pare să aibă vreo problemă cu greutatea. Dată fiind însă vârsta sa, au început și pentru ea temerile.

”Îmi este din ce în ce mai greu. Dar am acceptat lupta, cât pot s-o duc, o duc”, a declarat aceasta pentru Libertatea, referindu-se la felul în care încearcă să-și mențină silueta.

Alina se consideră însă o norocoasă, dintr-un anume punct de vedere. Mai precis, ei îi place foarte mult să alerge, lucru care o ajută să rămână în formă și să mai poată scăpa, pe ici pe colo, în câte o pizza hipercalorică.

”Din fericire, îmi place să alerg. Atunci, jumătate din problemă e rezolvată. Sunt atentă și la ce mănânc, să nu ne ascundem după deget”, a adăugat actrița.

Actriță la teatru

Alina Chivulescu face în prezent tot ceea ce-i place, de când nu mai apare pe sticlă, în sitcomul ”La bloc”, în urma căruia practic s-a și consacrat în acest domeniu.

”Deocamdată sunt în teatru. Când apare un casting, mă duc, chiar și dacă doar ca exercițiu”.

Actrița are o relație de mai bine de un an, cu Dan Chișu, și deși se înțeleg cât se poate de bine, niciunul nu-și face planuri de căsătorie și nici să devină părinți prea curând. Nici măcar nu au discutat pe marginea acestui subiect. Alina mai are un fiu dintr-o căsnicie anterioară.

CITEȘTE ȘI: Alina Chivulescu vorbește despre relația sa cu Dan Chișu! Fără certuri, dar și fără… nuntă!