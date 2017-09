Trupa Moșoianu, acrobații căsătoriți de 60 de ani. Au fost împreună peste mări și țări. Au lucrat în aceeși trupă de circ: trupa Moșoianu. El i-a fost profesor, ea învățăcel. Și, pe 20 septembrie, Agapia și Gabriel Moșoianu împlinesc 60 de ani de căsătorie.

Într-un apartament dintr-un bloc de pe bulavardul Basarabia din București, doi bătrânei se țin de mână și se uită la fotografiile cu ei din tinerețe. ”Doamne, cum a mai trecut timpul! Facem 60 de ani de când ne-am căsătorit!, spune Agapia cu emoție în glas. Sunt soții Moșoianu, cei care în urmă cu peste 30 de ani ridicau mii de oameni în picioare la marile circuri din lume. Numele lor era pe buzele tuturor. Ronald Reagan și Nixon i-au felicitat personal și le-au dat autografe. Trupa Moșoianu a intrat de 3 ori în Cartea Recordurilor. Toate aceste amintiri, Agapia și Gabriel le au adunate în albume. Se uită mai mereu prin ele. S-au căsătorit de tineri și, ca să ajungă la succes, au muncit cot la cot.

Au luat dispensă de vârstă pentru a se putea cununa

Între cei doi a fost dragoste la prima vedere. El era venit în Circ de pe băncile Insitutului de Educație Fizică și Sport. Ea era nepoata administratorului Circului de stat și urmărea fascinată acrobațiile lui. ”Mie îmi plăcea circul și am dat de domnul meu în 1956, iar de atunci ne-am mâncat zilele unul altuia”, povestește răzând Agapia. S-au căsătorit la un an după ce s-au cunoscut. ”A fost dragoste la prima vedere. Ea era minoră și a trebuit să luăm dispensă de vârsta pentru căsătorie”, ne-a povestit Gabriel Moșoianu. Și-a antrenat soția trei ani. ”Era o situație grea la vremea aceea: nu aveai unde locui, ce mânca și atunci am decis să facem împreună un număr acrobatic”, ne-a mai spus maestrul.

Au trecut prin momente grele

Soții Moșoianu au trecut prin momente grele, unele accidente întâmplându-se chiar în timpul spectacolelor: ea a avut fractură craniană. ”S-a întâmplat în 1978. Eram în Brazilia. Din cauza neatenției unui coleg, m-a lovit și am căzut cu capul de o bară. Am avut fractură craniană. O săptămână nu am știut unde mă aflu”, ne-a povestit Agapia. Și soțul ei a trecut prin multe probleme de sănătate tot din cauza meseriei. Acum are 12 afecțiuni, printre care un accident cerebral, un cancer de prostată și Parkinson. Dar știe că o are pe soția sa aproape și asta e cel mai important: ”Într-o relație sunt și bune și rele, dar trebuie să știi să înțelegi fiecare situație: cu răbdare și înțelepciune ajungi departe”, a mai spus Agapia Moșoianu. Ea are 77 de ani, iar el, 83. Tot ce-și doresc acum este să-și știe copiii și nepoții sănătoși și împliniți profesional.

O fată dintr-o șatră de căldărari participă la XFactor! Narcisa a fost ”promisă” de la 6 ani și, până s-a măritat, s-a jucat cu viitorul soț