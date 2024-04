O insulă în largul coastei Scoției este de vânzare. Cât trebuie să plătească viitorul proprietar al paradisului numit Sanda

Insula Sanda se află între Scoția și Irlanda de Nord, în largul vârfului sudic al peninsulei Kintyre, devenită celebră datorită cântecului „Mull of Kintyre” din 1977 al lui Paul McCartney și Wings.

Insula are o istorie interesantă. A fost vizitată de regele scoțian Robert the Bruce și de regele Hacon al Norvegiei, iar capela sa are legături cu Sfântul Columba și Sfântul Ninian. Insula a avut numeroși proprietari de-a lungul anilor, dar cel mai faimos este Jack Bruce din trupa rock Cream.

Accesul pe insulă se face cu barca sau cu elicopterul. Acolo, printre verdeața bucolică, mărginită de stânci, se află șapte proprietăți rezidențiale – patru la capătul nordic și trei la cel sudic, chiar lângă un far pitoresc.

Locuințele pot găzdui până la 26 de persoane, ceea ce este suficient pentru o mică aglomerație la Byron Darnton Tavern, numită după o navă care a naufragiat în largul insulei în 1946. A fost înființată în 2003 de foștii proprietari Dick și Meg Gannon și, timp de mai mulți ani, a servit clienții care soseau cu barca, dar s-a închis după ce insula a fost cumpărată în 2010 de omul de afaceri elvețian Michi Meier.

O cârciumă proprie

Pub-ul „a avut parte de multă acoperire în presă și a fost deschis în timpul lunilor de vară”, explică Tom Stewart-Moore, șeful agenției rurale pentru Scoția la Knight Frank, agenția care s-a ocupat de vânzare. „Pentru următorul proprietar oferă posibilitatea de a o păstra fie ca pe o zonă privată, fie de a diversifica și de a extrage ceva bani prin oferirea de sejururi cu utilizare exclusivă, unice, cu cazare de înaltă clasă. Există, de asemenea, opțiunea de a redeschide pub-ul pentru a oferi ceva pentru cei care navighează pe Coasta de Vest.”

Insula a avut anterior o mică fermă, iar o turmă de 55 de încă o consideră casă. „Oile au grijă de ele însele, sunt mașina de tuns iarba de pe insulă”, spune Stewart-Moore. „Ele sunt incluse în vânzare”.

De asemenea, pasionații de păsări se pot delecta cu coloniile cormorani și mulți alți locuitori cu pene.

Seamănă cu o lingură întoarsă în sus

Dacă totul nu era suficient de fermecător, Sanda este cunoscută local în Argyll și Bute și sub numele de „Spoon Island” (Insula Lingurii), datorită asemănării sale cu o lingură întoarsă în sus. Este, de asemenea, una dintre puținele insule scoțiene care își tipărește propriile timbre.

Insula are o înălțime de 23 de metri în cel mai înalt punct al său și, într-o zi senină, se pot vedea dealurile Antrim din Irlanda de Nord, la aproximativ 30 de kilometri distanță, peste Canalul de Nord. Campbelltown, în Scoția, este principala cale de acces la insulă cu barca și are un port de agrement, mai multe distilerii de whisky și cel mai vechi cinematograf din Scoția.

Agenția spune că vânzătorul caută oferte de peste 2,5 milioane de lire sterline (3,1 milioane de dolari). La vânzare se adaugă și câteva insule suplimentare: Sheep Island, cu o suprafață de 31,72 acri, și micuța Glunimore Island (4,41 acri).

Majoritatea locuințelor de pe insulă au fost renovate recent. „Energia este generată în prezent pe insulă de trei generatoare”, spune Stewart-Moore. „cu toate acestea, există oportunitatea ca următorii proprietari să exploreze sursele de energie regenerabilă pentru a suplimenta sau îmbunătăți energia electrică de pe insulă.”

El spune că au primit deja „un număr mare de cereri de vizionare”. În ceea ce privește profilul persoanelor care pot arunca câteva milioane de euro pentru achiziționarea unei insule, Stewart-Moore spune: „Potențialii cumpărători se vor încadra predominant în două categorii: fie o persoană bogată o va cumpăra pentru a o folosi în mod privat. Sau va fi cineva care va căuta să comercializeze pub-ul și clădirile, să îmbunătățească sau să mărească operațiunile agricole de pe teren și, eventual, să meargă pe calea autosuficienței”.

