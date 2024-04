Papa a avertizat în acest an împotriva pericolelor „perverse” ale IA și a reînnoit apelul la reglementări la nivel mondial pentru a o valorifica spre binele comun.

Summitul G7 are loc în regiunea Puglia, în sudul Italiei, în perioada 13-15 iunie, și îi reunește pe liderii Statelor Unite, Germaniei, Marii Britanii, Franței, Italiei, Canadei și Japoniei, precum și câțiva invitați speciali.

„Este pentru prima dată în istorie când un Suveran Pontif va lua parte la lucrările G7”, a declarat Meloni într-un mesaj video.

Ea a precizat că acesta se va alătura unei sesiuni dedicate inteligenței artificiale, numind-o una dintre „cele mai mari provocări antropologice ale timpului nostru”.

