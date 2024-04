Loredana, în vârstă de 53 de ani, a atras toate privirile cu o rochie neagră, lungă, mulată, cu o despicătură adâncă, ce i-a scos în evidență silueta de invidiat. Vedeta și-a prins părul într-un coc lejer, cu câteva șuvițe picându-i pe față, oferindu-i o notă aparte de eleganță.

De aproape 40 de ani, Loredana cucereşte generaţie după generaţie cu vocea ei. Are peste 20 de albume înregistrate şi milioane de discuri vândute, a concertat pe toate continentele, în mii de spectacole.

Loredana a urcat pe scena Premiilor Unica.ro, joi seară, unde a primit trofeul pentru Best Artist. „Nu e ușor să fii the best! Este onorant, dar și o obligație”, a afirmat artista atunci când a primit trofeul, potrivit Unica.

Cum se menține în formă la 53 de ani

Loredana Groza a mărturisit că există 3 reguli de aur pe care le respectă. Și anume, face yoga, doarme mai puțin și mănâncă mai puțin.

„Trebuie să mâncăm mai puţin şi să dormim mai puţin, pentru că viaţa este extrem de scurtă. Dacă stai să socoteşti, foarte mulţi dintre noi îşi dorm mai mult de jumătate din viaţă şi e păcat. Viaţa trebuie trăită, pentru că e preţioasă şi deopotrivă fragilă şi imprevizibilă.

Astea sunt trucurile mele: dormit mai puţin, mâncat mai puţin și, bineînțeles, yoga. Care nu este nici filosofie, nici o ideologie, nici o nouă religie, nici măcar o învățătură. E o tehnologie care te ajută să transcenzi spre o stare de bine și pe care, ca orice tehnologie, trebuie să ştii să o folosești ca să funcţioneze”, a mărturisit artista, pentru Viva.

