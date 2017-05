În ultimele zile, suntem asaltați la telefon de cititori din întreaga țară, revoltați de faptul că Fiscul le-a pus poprire atât pe salariu, cât și pe conturile bancare, luându-le de două și chiar de trei ori aceeași restanță fiscală. Av Adrian Cuculis vă spune ce trebuie să faceți, pentru a stopa abuzurile și a vă recupera banii reținuți în plus.

În cele mai multe cazuri relatate de cititori, Fiscul (ANAF) a trimis adrese de notificare a popririi (pentru diverse datorii fiscale), atât la angajatori, cât și la băncile la care debitorii au conturi deschise. Ca urmare, angajatorii rețin, automat, câte 1/3 din salariul celui în cauză, până la concurența sumei precizate de ANAF. La rândul lor, băncile, rețin, unele nu în rate, ci integral, într-o singură tranșă, suma respectivă și o virează la ANAF.

Și băncile “sar calul”!

Așadar, contribuabilului i se reține de două ori, aceași sumă datorată la Fisc. Cititorii ne-au relatat că unele bănci “sar calul” și mai mult, producându-le clienților probleme mari. De exemplu, dacă în contul de lei, cel în cauză nu are soldul necesar pentru acoperirea sumei solicitate de Fisc, cei de la BCR intră în contul în euro al clientului, fără să-l anunțe, iau suma necesară, o transformă în lei, la cursul valutar al zilei, și o virează la ANAF. Alte bănci, le blochează clienților toate conturile, atât în lei cât și în euro, tot fără să-i anunțe. O cititoare din București, care avea o restanță fiscală de doar 150 de lei ne-a declarat: “Ăștia de la Fisc, dar și băncile au înebunit de tot. Ieri, m-am dus la supermarket, mi-am umplut coșul, ca de obicei, cu toate cele necesare și, când am ajuns la casă, mi s-a spus că toate cardurile mele sunt blocate. Niciuna dintre bănci nu m-a anunțat măcar, habar nu aveam că am toate conturile blocate”. Alți cititori ne-au relatat că, desi banca le-a virat toată suma la ANAF, angajatorul a continuat să le rețină câte 1/3 din salariu, până la concurența sumei notificate de Fisc. Ca urmare, ei vor trebui să-și recupereze de la ANAF banii virați în plus. Numai că, atunci când are de încasat bani, Fiscul se dovedește a fi extrem de operativ. În schimb, când trebuie să returneze banii încasați în plus, nu se mai grăbește, cei în cauză urmând să aștepte mult și bine.

Av Adrian Cuculis: “Dubla poprire și blocarea conturilor sunt măsuri abuzive”

Av Adrian Cuculis precizează că, atât dubla sau tripla poprire, cât și blocarea tuturor conturilor bancare sunt măsuri abuzive, care-i afectează pe contribuabili. “Luăm un exemplu concret- spune Av Cuclis- prin care un debitor, care este salariat, are de plătit două amenzi şi un impozit restant, în cuantum total de 1000 de lei, şi are două conturi, la două bănci diferite. Unde apar abuzurile de fapt? Dacă ANAF trimite adresa de poprire, atât la angajator, cât și la cele două bănci, atunci și angajatorul, precum și ambele bănci, vor trimite către ANAF suma pe care o datorează debitorul. Astfel, ANAF va încasa, în mod abuziv, 3.000 de lei, în loc de 1.000, prin încălcarea legii. Iar procedura de restitutire, evident, va fi una greoaie (depuneri de cereri, trecerea celor 30 de zile de răspuns, iar în cazul în care există o altă datorie, o eventuală compensare a sumelor datorate ș.a.m.d.), pentru ca, în cele din urmă, cel executat să iasă în pierdere, nu doar de timp și de nervi, ci și de bani ( de exemplu, la încasare, Fiscul percepe dobânzi și penalități dar, la returnare, nu acordă nimic în plus). Dacă vă aflați într-o astfel de situație, în care Fiscul vă pune popriri și la angajator și la bancă, solicitați în scris, la ANAF, să vă fie restituite sumele încasate în plus. Dacă nu vă sunt restituite în termen de 30 de zile, adresați-vă instanței de judecată și solicitați atât dobânzile aferente sumelor respective, cât și despăgubiri pentru pierderile suferite prin dubla impunere și blocarea abuzivă a conturilor.

Mai poate fi executată o datorie din 2010?

Mai mulți cititori ne-au relatat că li s-a pus porire pe salariu și li s-au blocat conturile bancare pentru datorii datând din anii 2007, 2008, 2009 sau 2010 și ne întreabă dacă acest lucru este legal. Av Cuculis precizează că, la această întrebare, ne răspunde tot Codul de procedură fiscală: “Dreptul organului fiscal de a stabili creanţe fiscale se prescrie în termen de 5 ani, cu excepţia cazului în care legea dispune altfel. Dar, dacă între timp, ANAF trimite o notificare pentru plata restanței, termenul de prescripție de 5 ani se va relua, începând cu data notificării transmise”. Așadar,dacă primiţi o poprire din partea ANAF, verificaţi dacă înainte de această poprire, a existat o somaţie, dacă a existat un alt titlu executoriu etc, sau dacă nu cumva datoria este prescrisă.

Executarea silită poate fi contestată

Codul de procedură fiscală prevede: “Persoanele interesate pot face contestaţie împotriva oricărui act de executare efectuat cu încălcarea prevederilor prezentului cod de către organele de executare silită, precum şi în cazul în care aceste organe refuză să îndeplinească un act de executare în condiţiile legii”.

Cifrele la încasări, umflate de ANAF



Potrivit datelor comunicate recent de ANAF, în luna aprilie 2017 au fost colectate venituri bugetare în suma totală de 18,03 miliarde lei, cu 1,18 miliarde lei, respectiv cu 7% mai mult decât în luna aprilie 2016 (16,85 miliarde lei). În primele 4 luni ale anului curent, ANAF a colectat 68,45 miliarde lei, ceea ce înseamnă un plus de 1,81 miliarde lei faţă de încasările din perioada similară a anului 2016 (66,64 miliarde lei), respectiv o creştere de 2,7% a volumului veniturilor bugetare colectate. Întrebarea este, cât din aceste încasări, adică, ce sumă va trebui returnată tuturor celor cărora li s-a reținut de două sau de trei ori aceeași datorie fiscală și când le va returna ANAF banii incasați ilegal? Și, nu în ultimul rând, cine va răspunde de aceste ilegalități, comise atât de ANAF, cât și de unele bănci comerciale?

Citește și: Te afli în executare silită? Cum poți opri executorul judecătoresc să-ți intre în casă