Director de fabrică din Sălaj, apropiat al grupării liberale conduse de Lucian Bode, promotor înfocat al lui Vladimir Putin

Dumitru Blaga (stânga) și Gabriel Lavrincic. Foto: Facebook

Legătura Bode-Blaga-Lavrincic

Lucian Bode deschide lista PNL Sălaj la alegerile parlamentare pentru Camera Deputaților, iar Dumitru Blaga este un antreprenor și politician liberal cu mare notorietate în plan local. Pe cei doi îi leagă nu numai o relație veche de prietenie, ambii provenind din același oraș, Șimleu Silvaniei, dar și o relație de partid. Dumitru Blaga deține și funcția de președinte al Asociației Producătorilor de Mobilă din România.

Lucian Bode. Foto: Hepta

O simplă căutare pe Google pentru a citi presa din Sălaj arată că afacerea pe care o conduce Dumitru Blaga este promovată masiv de către directorul comercial, Gabriel Lavrincic. De altfel, presa sălăjeană se dovedește a fi generoasă în a aloca articole de promovare pentru Lavrincic.

De pildă, Sportul Sălăjan a publicat în luna martie 2024 mesajul de condoleanțe al lui Lavrincic adresat poporului rus, după atacul terorist de la Moscova, pe care acesta l-a trimis redacției. Iar în iulie 2024, Monitorul de Sălaj publica un articol de promovare pentru directorul comercial al Simex pentru că exportă mobilă în Kazahstan.

Înainte de impunerea sancțiunilor economice europene împotriva Federației Ruse, ambasadorul rus, Valery Kuzmin, a vizitat, în anul 2019, fabrica producătorului de mobilier Simex SA din Şimleu Silvaniei, care avea relaţii economice de mai mulţi ani cu companii din Federaţia Rusă. Kuzmin preciza la acel moment că şi-ar dori ca şi alte firme din judeţ să urmeze acest exemplu de succes.

În prezent, Dumitru Blaga și-a retras afacerile din Rusia și exportă mobilă în alte state din spațiul ex-sovietic, în schimb, directorul său comercial, Gabriel Lavrincic, a rămas un nostalgic asumat public al relației ruso-române.

Dumitru Blaga

„Nu vă mai lăsați duși de nas de UE”

Potrivit presei locale din Sălaj, județul în care își desfășoară afacerile Dumitru Blaga (consilier județean PNL), Gabriel Lavrincic a fost premiat de Comitetul organizatoric rus „Pobeda”, cu diploma semnată personal de Vladimir Putin – preşedintele Rusiei și cu medalia comemorativă „75 de ani de la victoria în Marele război pentru apărarea patriei 1941-1945”, pentru implicarea activă în educația patriotică și rezolvarea problemelor social-economice a veteranilor din cel de-Al Doilea Război Mondial, respectiv pentru contribuţia la consolidarea relaţiilor româno-ruse.

Ceremonia de înmânare a premiului a avut loc pe 19 februarie 2021, la Ambasada Federației Ruse din București.

Gabriel Lavrincic a fost premiat de Comitetul organizatoric rus „Pobeda”, cu diploma semnată personal de Vladimir Putin. Foto: zin.ro

Lavrincic, pe Facebook: „Nu vă mai lăsați duși de nas de UE, USA și restul neocoloniștilor, puturoși, tâlhari și perfizi care trăiesc din exploatarea altor popoare”

În prezent, pagina personală de Facebook a lui Lavrincic abundă în mesaje anti-UE și antiamericane. De pildă, pe 2 octombrie 2024, el publica acest mesaj naționalist pe Facebook:

„Mesaj dl. Tahir Yessenov, ing. specialist în industria petrolieră din Kazahstan, către români și România:

Băi românilor, nu uitați că ați fost prima țară din lume cu sondă petrolieră în 1840, nu americanii, nu englezii sau alții…. voi românii sunteți cei mai buni! Aveți istorie, aveți o țară foarte bogată și frumoasă, cu oameni capabili, nu vă mai lăsați duși de nas de UE, USA și restul neocoloniștilor, puturoși, tâlhari și perfizi care trăiesc numai din manevre și exploatarea altor popoare….

Cele mai bune sonde pt. extracție petrol sunt produse în România. Noi nu am avut niciodată probleme tehnice cu sondele produse de români care pe lângă calitate și eficiență maximă sunt foarte silențioase, pe când cele din alte țări funcționează prost, fac mult zgomot și frecvent prezintă defecte tehnice…. Deci, voi românii sunteți un popor special, harnic si deștept! Recomandăm cu avânt maxim tehnologia românească pt. industria petrolieră din Kazahstan și toată Asia!”.

Mai mult, Lavrincic este un apropiat al Georgianei Arsene, o fostă ziaristă a publicației de propagandă a Kremlinului, Sputnik. Ea este căsătorită cu Gelu Voican Voiculescu, pus sub acuzare pentru săvârşirea de infracţiuni contra umanităţii, în dosarul Mineriadei din iunie 1990.

După începerea războiului în Ucraina, Ambasada Rusiei în România a folosit În Prima Linie, un site administrat de Georgiana Arsene, pentru a transmite propaganda oficială a Kremlinului.

Arsene promovează pe site-ul său de propagandă rusă interesele firmei Simex: „Mobila românească produsă de SIMEX se dovedește, încă o dată, cel mai bun ambasador al Românie pe plan internațional. Dovadă că așa stau lucrurile este recenta vizită de lucru, din data de 20 iulie 2024, pe care reprezentanții companiei GABUILD din Tbilisi, capitala Republicii Georgia, au făcut-o în județul Sălaj, mai exact, la Șimleu Silvaniei, capitala mobilei românești”.

Într-un interviu acordat în iulie 2024 unei publicații din Kazahstan, care, așa cum precizează chiar Lavrincic, este distribuită și în regiunile Chelyabinsk, Orenburg și Kurgan din Rusia, directorul Simex îl lăuda puternic pe liderul iliberal de la Budapesta, Viktor Orban.

Blaga: „Mă delimitez de geopolitica lui Lavrincic. Bode mi-a restituit 25.000 de euro”

Libertatea a încercat să îi contacteze atât pe Lucian Bode, cât și pe Dumitru Blaga, pentru a lămuri care este poziția PNL Sălaj în legătură cu pozițiile proruse ale directorului comercial al Simex, Gabriel Lavrincic. În ciuda mesajului transmis inclusiv pe WhatsApp, Lucian Bode nu a dorit să comunice nimic public.

În schimb, Libertatea a obținut un interviu cu Dumitru Blaga, pe care îl redăm mai jos integral. În ciuda multor articole de presă în care Lavrincic este prezentat în calitatea de director comercial, Blaga se dezice de pozițiile sale geopolitice și sugerează că nu ar mai lucra la firma sa.

Lucian Bode a împrumutat, în anul 2023, 100.000 de euro de la Dumitru Blaga, pe a cărui fiică a angajat-o consilier personal în 2019, la trei săptămâni după ce a fost numit ministru al Transporturilor. Lucian Bode a declarat pentru G4Media că nu există o legătură între angajarea fiicei lui Blaga la Ministerul Transporturilor și împrumutul primit de la tatăl ei trei ani mai târziu.

Libertatea: În anul 2022, l-ați împrumutat pe Lucian Bode cu 100.000 de euro. În declarația de avere din acest an apar 75.000 de euro dați ca împrumut către o persoană privată, nu mai apare numele lui Bode. Persoana privată este tot domnul Bode?

Dumitru Blaga: Împrumutul care apare în ultima declarație de avere este tot către domnul Bode. A rămas acea sumă de 75.000 de euro. Ne cunoaștem de mult.

Bode v-a restituit doar 25.000 de euro din cei 100.000?

Da. Transferul care s-a făcut s-a făcut prin notar.

Directorul de la firma dvs. de mobilă Simex se numește Gabriel Lavrincic, un personaj foarte vocal în social media și presă. Problema dumnealui este că face și multă geopolitică în favoarea regimului de la Kremlin.

Dumitru Blaga se delimitează de ceea ce face Gabriel Lavrincic. El este un fost director al Simexului. Noi am adus multă valută în țară din Rusia în anii în care funcționa această relație. Astăzi, ea nu mai funcționează și îmi pare rău după ea într-un anumit fel. Nu susțin regimul de la Kremlin și nu este bine să o legați de Simex, pentru că suntem producători recunoscuți până în America, ne-am schimbat direcția comercială. Azi suntem în America cu 75% din cifra de business, în care Gabriel Lavrincic a mai rămas ancorat foarte puțin. Mă debarasez de ceea ce face Gabriel Lavrincic ca și comentator de geopolitică.

Lavrincic vă dă tag dvs. și Georgianei Arsene în social media, pe Facebook. Georgiana Arsene este una dintre vocile recunoscute ca făcând propagandă rusă.

Am văzut că mă tăguiește și pe mine, dar este partea comercială. Noi exportăm și în Ucraina, și în Ungaria. Și mai folosește influența persoanelor care recunosc brandul nostru de mobilă. Dar mă debarasez de geopolitica pe care o face el.

Georgiana Arsene a pus pe 22 septembrie o poză cu o mobilă Simex la Moscova.

Nu știu cine este Georgiana Arsene. Noi nu mai avem firmă la Moscova în momentul de față.

Dvs. aveți o prietenie veche cu Bode, nimeni nu vă reproșează această prietenie. Dar în același timp sunteți membru PNL, reprezentați partidul. Automat se resfrânge și asupra partidului toată această propagandă rusă pe care dvs. o asumați.

Gabriel Lavrincic nu mai are legătură cu Simexul.

Cum nu mai este director? M-a căutat Lavrincic acum două zile în calitate de director Simex.

Pe el l-am luat ca fiind o persoană potrivită când erau frontierele deschise cu Rusia. El nu mai este prezent în compania mea, face o muncă de la distanță.

El merge în Kazahstan pentru alte companii. La mine a fost pontat ca fiind în concediu. Eu nu am timp să mă ocup de Facebook.

Sunteți o personalitate foarte cunoscută în Sălaj și contează ceea ce transmiteți la nivel de valori.

Mă deranjează că asociați firma mea cu geopolitica unui tâmpit.

Recent a apărut în Monitorul de Sălaj un articol despre el și mobila Simex. În multe articole din presa locală, el reprezintă portavocea Simex.

Eu nu am comandat acel articol. Eu nu am considerat că geopolitica lui Gabriel îl caracterizează cumva pe Blaga Dumitru.

Cine este Dumitru Blaga și cum a ajuns să facă afaceri cu mobilă

Dumitru Blaga și-a început afacerile la începutul anilor 90, când a cumpărat fabrica de mobilă din Șimleu Silvaniei, ca apoi să mai cumpere și alte active construite de comuniști în zonă (Zalău, Satu Mare, Cehu Silvaniei etc).

Toate aceste fabrici au căpătat denumiri noi și au fost băgate sub cupola Simex Grup SRL alături de alte firme noi. În majoritatea societăților comerciale îi regăsim ca asociați pe membrii familiei Blaga.

Încă din 1996, principala piață de desfacere pentru mobila produsă de fabricile familiei Blaga a fost Federația Rusă și țările CSI.

De altfel, pe vremea comuniștilor, principalul client pentru fabrica de mobilă era Uniunea Sovietică. Astfel, Blaga nu a făcut decât să continue tradiția regimului comunist și să o dezvolte.

Afacerile lui Blaga nu au depășit granițele țării doar prin exporturile de mobilă din Rusia. El a fondat o firmă chiar și în Slovacia, unde s-a asociat cu Constantin Cornel Ticuș în firma Agoras SRL. Prin această firmă, cei doi cumpărau sare ieftină de la Societatea Națională a Sării și o vindeau mai scump. O parte din sare era dusă în Slovacia, restul era vândută la primării pentru deszăpezire (tot printr-o firmă a lui Blaga).

Mai mult, Dumitru Blaga a făcut afaceri și cu un ucrainean, Vasyl Iovodii.

Potrivit datelor consultate de la Registrul Comerțului, în Simex Grup SRL sunt asociate mai multe firme ale lui Blaga, dar și Simex Plus SRL, deținută acum de acest ucrainean. Pe vremuri, în Simex Plus erau asociați mai mulți foști angajați ai fabricii de mobilă și Simex SA a lui Blaga. Treptat, toată lumea a părăsit firma în favoarea lui Iovodii.

Etnic român din regiunea Transcarpatia, Vasyl Iovodii este politician, fost guvernator în zonă și membru al partidului Centru Unit.

Interesant este că, împreună cu fiul său, Mihail, Iovodii are în Ucraina (printre altele) și o afacere cu mobilă printr-o firmă care are aceeași denumire – Simex Plus.



În 2017, Mihail Iovodii a fost prins la un punct de trecere a frontierei în România cu 400 de mii de dolari ascunși sub roata de rezervă a unui Maserati pe care-l conducea.

Guvernatorul Transcarpatiei de atunci declara că „este evident că, după confiscarea banilor lui Ianukovici, foștii săi acoliți din Transcarpatia încearcă să scoată cu rapiditate banii în afara țării”.

