Andreea Bălan a reușit să ofere un moment plin de emoție în cadrul concertului grandios pe care l-a organizat la Sala Palatului. Evenimentul a adus pe scenă invitați speciali și momente artistice impresionante, dar ceea ce a făcut cu adevărat ca întreaga sală să izbucnească în lacrimi a fost un gest neașteptat al cântăreței.

Într-un moment plin de sensibilitate, Andreea Bălan l-a invitat pe scenă pe tatăl ei, Săndel Bălan, anunțând printre lacrimi că acesta este bărbatul pe care l-a iertat din tot sufletul. Relația dintre cei doi a fost de-a lungul timpului marcată de provocări, dar cântăreața a subliniat că iertarea și acceptarea sunt teme esențiale ale spectacolului său.

Cu lacrimi în ochi, publicul a asistat la acest moment emoționant, în care tatăl și fiica au împărțit pentru câteva minute aceeași scenă.

Săndel Bălan, vizibil emoționat, a fost mândru să fie alături de fiica sa la acest spectacol memorabil. Relația lor, deși plină de urcușuri și coborâșuri, a ajuns acum la un punct de acceptare și iertare, iar gestul Andreei i-a impresionat profund pe toți cei prezenți.

„Dragii mei, urmează acum cel mai greu moment din acest show. Pentru că este momentul care mă vindecă pe mine în totalitate. Un moment despre iertare, și nu orice iertare, că noi mai zicem: te-am iertat, dar trebuie să iertăm cu toată ființa și să iubim, și să dorim binele tuturor, pentru că doar prin iertare și iubire putem să fim împliniți cu adevărat. Indiferent de greșeli, de tot ceea ce se întâmplă, trebuie să iertăm și să iubim necondiționat pentru că toți suntem unul și unul suntem toți și toți venim din același loc, din Dumnezeu.

Recomandări Director de fabrică din Sălaj, apropiat al grupării liberale conduse de Lucian Bode, promotor înfocat al lui Vladimir Putin

Așa că pentru mine este cel mai greu moment, este momentul meu vindecător. Doamnelor și domnilor, aplauze pentru tatăl meu, Săndel Bălan!”, a spus Andreea Bălan, la spectacolul de la Sala Palatului.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 17

Concertul de la Sala Palatului a fost unul dintre cele mai spectaculoase evenimente organizate de Andreea Bălan, reușind să surprindă publicul nu doar prin performanțele artistice, ci și prin puterea iertării și a vindecării. Evenimentul s-a numit „Povestea sufletului meu”, iar artista a făcut un adevărat spectacol. Fetițele Andreei Bălan, Ella și Clara, au urcat pe scenă și au cântat alături de mama lor.

Concertul de la Sala Palatului a costat-o pe Andreea Bălan 100.000 de euro

Interpreta și-a descris spectacolul, pe care l-a numit „Povestea sufletului meu”, o poveste despre viață și dragoste, despre putere și supraviețuire, despre vindecare și iertare. Andreea Bălan a investit aproximativ 100.000 de euro în acest spectacol.

Recomandări Cum a fost consolat senatorul Eugen Pîrvulescu după ce-a plătit pentru o funcție înaltă și a ratat-o: „Pierzi, câștigi – negustor te numești!”

„Am început oficial repetițiile pentru Sala Palatului. Noi am mai repetat de-a lungul verii, dar acum au venit toți dansatorii și sunt bucuroasă și fericită că am strâns elita dansului din România și astăzi am făcut un prim moment, capitolul 5, pentru că show-ul are 9 capitole. Astăzi s-a dansat foarte mult în pereche”, a spus Andreea Bălan, potrivit Spynews înainte de spectacol.

Petrișor, care îi este coleg de scenă de ani buni artistei, recunoaște că nu e ușor să lucrezi cu 20 de dansatori și să iasă totul ca la carte.

„16 octombrie, cel mai mare concert al meu. Primul concert la Sala Palatului, sărbătoresc și 30 de ani de carieră, se numește Povestea sufletului meu pentru că are 9 capitole și în fiecare capitol vor prezenta cronologic tot ceea ce s-a întâmplat în viața mea personală, dar și muzicală de-a lungul anilor”, a mai spus artista.

Andreea Bălan spune că suma investită pentru acest concert nu este deloc una mică. „Bugetul este foarte mare, pentru că sunt foarte mulți oameni. 20 de dansatori, 10 oameni în band, apoi în spate cred că sunt 40-50 de oameni, nu mai vorbim de ecrane, sunet, lumini, grafică, costume ca să îmbraci toți dansatorii trebuie să ai foarte multe costume, noi o să ne schimbăm de cel puțin 10 ori”, a mai spus Andreea Bălan.

Urmărește cel mai nou VIDEO

Urmărește-ne pe Google News