Ieri, pe rețelele de socializare, Cătălin Măruță și-a anunțat fanii că s-a îmbarcat în avion și că îl așteaptă o „experiență foarte interesantă”. Inițial, prezentatorul de la Pro TV nu a dezvăluit încotro se îndreaptă, dar a spus că emisiunea lui, „La Măruță”, e difuzată în continuare pe post, de la ora 15.00.

„Se anunță așa o experiență foarte interesantă, dar mai povestim aici, pe Story. Ideea e că de la 3 emisiunea e pe Pro TV acolo, La Măruță, până una, alta să aveți o zi frumoasă! (…) O să vă povestesc unde am ajuns pentru următoarele trei zile. O să vă ajungă la suflet!”, a transmis el.

Ulterior, Cătălin Măruță a mărturisit că se află pe Muntele Athos pentru următoarele trei zile, dar nu singur, o parte dintre colegii apropiați îi sunt alături, printre care și Radu Ciucă.

„Doamne ajută cu folos sufletului dumneavoastră și al familiei dumneavoastră”, „Să vă ajute Maica Domnului!”, „Binecuvântările Domnului să fie spre casa ta, Cătălin, pace și liniște în familia ta”, au reacționat fanii, după ce Cătălin Măruță a anunțat că e pe Muntele Athos.

Cu toate acestea, emisiunea lui continuă la Pro TV, se pare că ediția de ieri a înregistrat-o în avans, a avut mai mulți invitați, printre care și Mariana Căpitănescu, Marcela Fota, chef Alex și alții.

Cătălin Măruță și-a pierdut tatăl de curând

La sfârșitul lunii august, tatăl lui Cătălin Măruță a murit. Anunțul că judecătorul Constantin Măruță s-a stins din viață a fost făcut chiar de fiul său, Cătălin Măruță. Pe pagina sa oficială de Facebook, prezentatorul de la Pro TV a transmis un mesaj emoționant pentru părintele său.

„Am pierdut o parte din sufletul meu. Te iubesc, tată, și îți mulțumesc pentru tot ce ai fost și mereu vei rămâne în viața mea”, a scris Cătălin Măruță, care a și mărturisit cât de multe a învățat de la părintele său. „De la tine am învățat ce înseamnă să fii puternic, să lupți cu demnitate și să îți păstrezi mereu inima curată, indiferent de greutăți. Îmi vei lipsi mai mult decât pot exprima în cuvinte, dar știu că oriunde vei fi, vei avea grija de noi. Odihnește-te în pace!”, a încheiat el.

Mesajele de condoleanțe de la fani au venit imediat. Chiar și Mihai Bobonete i-a scris: „Condoleanțe”. La fel a procedat și Ovidiu Lipan Țăndărică. „Dumnezeu să îl odihnească în pace, iar vouă putere și să îl pomeniți mereu…”, „Cătălin, sunt sigură că și tatăl tău era un om mândru cu așa fiu și familia ta frumoasă…”, i-a transmis un urmăritor.

„Tatăl meu a fost judecător. De asta am și făcut eu dreptul, am fost influențat din familie, îmi plăcea când vedeam ce profesie are el și voiam să fiu și eu ca el. A fost judecător pe cazuri penale, o latură foarte grea a meseriei lui”, a spus Măruță într-un interviu pentru life.ro.

