Invitat la podcastul produs și găzduit în exclusivitate de canalul de Youtube Happyfish „Aproximativ discuții”, cu Gojira, Ștefan Cherescu, pe numele său real, a povestit cum l-a prins pandemia, din punct de vedere financiar, dar și cum a fost să urce pentru prima dată pe scenă și să cânte. Nane, chiar dacă nu e cel mai difuzat artist pe radio, așa cum recunoaște chiar el, își câștigă banii din muzică, concerte și din comercializarea de articole vestimentare și accesorii.

„Fac foarte multe alte chestii ca venituri pasive. Nu am vrut să fiu cumva genul ăla de artist care să se bazeze exclusiv pe muzică și traiul să depindă exclusiv de asta. Eu vreau să fac muzică dintr-un punct relaxat în care să pot să mă distrez în continuare făcând asta”, a precizat cântărețul.

Cum s-a descurcat trapperul în pandemie

Nane este unul dintre cei mai cunoscuți și cotați artiști de rap/trap, lansând de-a lungul timpului hituri de milioane de vizualizări, printre care single-uri și colaborări cu alte nume mari din industrie, ca Delia sau Irina Rimes. El susține că se fac bani din muzică, mai ales dacă ești un artist ascultat și vizualizat, „și cerut la concerte, și dacă îți deții muzica, și dacă ai un catalog din ce în ce mai mare”. Concertele reprezintă cea mai mare sursă de venit pentru un cântăreț.

„Am făcut foarte multe concerte în ultimii ani și m-a prins (n.r. pandemia) într-un moment în care aveam nevoie să fac muzică în loc să stau pe drumuri și să am programul ăsta nebunesc. Recunosc că îmi place mult mai mult să stau în studio și să fiu creativ decât să fiu pe drumuri. Îmi place mult și să cânt pe scenă, dar mă disperă lipsa de infrastructură a țării și faptul că e foarte complicat să ajungi peste tot”, a comentat Nane la podcast.

Prima dată când a urcat pe scenă

Originar din Orșova, jud. Mehedinți, Nane era în ultimul an de școală generală când a fost invitat să cânte pe scenă la casa de cultură din zonă, cu ocazia balului bobocilor.

„M-a rugat profesorul sau directorul să vin să cânt trei piese. În momentul în care am ieșit pe scenă, eu nu am mai avut glas. Îmi ajunsese stomacul în gât și nu mai simțisem asta în viața mea. Nu știam că e o chestie reală atunci când urci pe scenă. M-am dus acolo și am zis uau!, cred că e nevoie de antrenament. M-a fascinat ceva la momentul ăla, că oamenii îmi știau piesele, că eram cunoscut la mine în zonă”, a mai continuat el la podcast.

Poți urmări podcastul integral pe YouTube.

