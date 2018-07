Cu cel de-al doilea film, „The Wounded Angel', scris, regizat și montat de el, Emir Baigazin s-a întors la Festivalul de Film de la Berlin 2016, în secțiunea Panorama.

Cel mai recent film semnat Emir Baigazin, „The River' va avea premiera mondială la Festivalul de Film de la Veneția, la câteva săptămâni dupa prezența regizorului la ANONIMUL 15. Filmul a fost anunțat astăzi, 25 iulie, în cadrul conferinței de presă susținute de Președintele Biennale di Venezia, Paolo Baratta și de directorul departamentului Cinema, Alberto Barbera, ca făcând parte din Competiția Orizzonti.

Cele trei pelicule au fost gândite și anunțate încă de la început ca fiind părți ale unei trilogii despre adolescenți și relația lor complexă cu lumea. Emir Baigazin consideră că adolescența „este cea mai critică perioadă din viață, când ceva se poate rupe în mintea adolescentului, iar acesta se pierde pentru totdeauna. Sunt interesat să văd dacă pot să descopăr acea coardă întinsă care urmează să se rupă'.

În paralel cu lucrul la The River, Emir Baigazin a lucrat ca regizor și producător pentru filmul „Would You Like to Stargaze?', care va avea premiera mondială în cadrul ANONIMUL 15, în ultima seară de Festival. La Anonimul 2018, alături de Emir Baigazin, va fi prezentă și Aidana Kozhageldina, scenograful și designerul de costume al filmului „Would You Like to Stargaze?'.

„Dedicăm anul acesta Festivalul unui cineast extraordinar pe care l-am descoperit încă de la debut, acum 5 ani, l-am urmărit de-a lungul anilor pentru a-i acorda anul acesta Trofeul pentru contribuția sa la frumusețea cinematografiei universale. Emir Baigazin este un cineast tânăr care a avut atâtea să ne spună prin filmele sale încă de la început, care ne oferă atât de mult nouă, spectatorilor săi și cu siguranță ne va mai atrage în universul său atât de special, de inspiring și de provocator', spune Miruna Berescu, Directorul Festivalului „Anonimul'.

Emir Baigazin va primi în cadrul Festivalului Trofeul ANONIMUL 2018, pentru contribuția sa la frumusețea cinematografiei universale. „Would You Like to Stargaze?', „The Wounded Angel' și „Harmony Lessons' vor fi cele trei titluri prezentate publicului, iar filmele sale vor fi urmate de sesiuni de întrebări și răspunsuri. Emir Baigazin va susține, de asemenea, un masterclass la Festival, sâmbătă, 11 august.