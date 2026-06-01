Cărți oferite din suflet, pentru hrana sufletului

Ideea acestei campanii umanitare s-a născut o dată cu emisiunea „Dincolo de copertă”, difuzată în fiecare lună pe site-ul Libertatea și pe canalul de YouTube al publicației, întâlnire în care fiecare invitat a adus, simbolic, câte o carte care l-a motivat sau l-a inspirat în luarea unor decizii de-a lungul vieții. Sau, pur și simplu, o carte pe care a citit-o cu plăcere. Fie că a fost vorba de opere narative, de volume de versuri sau chiar de cărți pentru prichindei, vedete precum actorii Monica Bîrlădeanu și George Ivașcu, Codin Maticiuc – producător de film și actor -, Cătălin Cazacu – fost sportiv de performanță -, Cristina Cioran – prezentatoare TV și actriță -, Alina Crișan – artistă -, Rux – creator de conținut -, și-au așezat semnătura, în olograf, pe prima pagină a unora dintre volumele care au ajuns la copii.

De aici și până la a demara o campanie națională de strângere de carte nu a fost decât un pas. Într-un timp record, oameni cu suflet mare, printre care foarte mulți dintre colegii noștri din trustul Ringier, care pun preț pe calitatea moștenirii culturale și, implicit, pe cea a viitoarelor generații, au donat peste două sute de cărți: aventuri, romane, ficțiune, poezii și poeme, dar și cărți necesare elevilor care fac primii pași în clasa pregătitoare.

Fără suficiente cărți, dar și fără apă potabilă

Un prim pas în această amplă campanie în care s-a implicat Fundația Ringier România l-am făcut recent, când, cu tolba plină, am oprit la Școala Gimnazială nr. 1 Ileana din județul Călărași. O unitate de învățământ căreia îi calcă zilnic pragul 210 copii – 30 de preșcolari, și 180 de elevi în clasele I-VIII. O școală care, fără teama de a greși, poate fi așezată în rândul celor defavorizate, măcinată de tot felul de lipsuri. Chiar și al apei potabile! Găzduită la parter, biblioteca relativ nouă nu avea atâtea povești – niciodată prea multe -, care ar fi trebuit să-i populeze mereu rafturile. Acesta a și fost motivul pentru care copiii de aici au primit în dar, în această primă etapă, peste 200 de cărți, unele cu autograful vedetelor care s-au alăturat campaniei umanitare „Dăruiește o carte, aprinde un vis”.

Firește, în doar câteva minute de la venirea noastră acolo, mica sală de lectură s-a umplut până la refuz de elevii avizi de citit care, cu sprijinul profesorilor, au și împrumutat cartea preferată. Băieții s-au orientat înspre literatura sportivă sau cea care aduce în prim-plan personaje-eroi, iar fetele, către volume între copertele cărora sunt prinse povești încărcate de romantism.

De patru ani, Laura scrie poezii

Printre cei care, cu emoție, au fost personaje ale acestui mic eveniment umanitar s-a aflat și Laura, elevă în clasa a VIII-a. Fata și-a ales, după un studiu minuțios al „ofertei”, o carte care tratează un subiect romantic, un volum care este continuarea unui roman deja început de ea. „Îmi plac poveștile, îmi place poezia, dar sunt pasionată de cărți romantice. Acum am ales cartea «Te mai iubesc și acum». De citit, citesc cam orice, însă de scris, scriu doar poezie. În urmă cu vreo patru ani, mi-am descoperit această plăcere pe o platformă de profil. De atunci, când simt că trebuie să scriu, îmi aștern gândurile și trăirile în versuri”, ne-a spus Laura.

„Mulțumesc Fundației Ringier România și oamenilor cu suflet

Această donație de carte care a inclus peste 200 de titluri, prima dintr-o serie ce se dorește a fi cât mai lungă, firește cu ajutorul vostru, al prietenilor noștri care ne sunteți mereu alături, a fost posibilă prin implicarea Fundația Ringier din care face parte și Fundația Ringier România.

„Această donație de carte este un ajutor uriaș pentru elevii școlii noastre, în condițiile în care accesul la cărți și, implicit, la cunoaștere și dezvoltare intelectuală este strâns legat de partea financiară. Le-ați făcut copiilor o bucurie uriașă, dovadă fiind și numărul mare în care au venit să împrumute cartea preferată. Pentru acest gest mulțumesc în numele meu, al cadrelor didactice de aici, dar și al copiilor Fundației Ringier din care face parte și Fundația Ringier România. Bineînțeles și oamenilor deosebiți care au donat și au răspuns campaniei «Dăruiește o carte, aprinde un vis».

Sper că în continuare ne vom mai bucura de atenția oamenilor cu suflet mare, pentru că școala are mare nevoie, printre altele, de mobilier necesar utilării unei clase pentru preșcolari, de o pardoseala specială pentru sala de sport, dar și de o instalație de filtrare care să asigure apa potabilă pentru elevi. De aproape un an, copiii nu au de unde să bea apă în școală”, este mesajul pe care Carmen Dinu, directoarea Școlii Gimnaziale nr. 1 Ileana, Călărași, l-a transmis tuturor celor implicați în această donație de carte.

O carte poate fi începutul unui vis, poate fi o șansă

Obiectivul emisiunii „Dincolo de copertă” este acela de a promova lectura, mai ales în rândul copiilor și adolescenților, dar și de a redescoperi puterea educativă și de transformare cu ajutorul cărților. Mai mult decât atât, prin ideea de donare, venim și în sprijinul comunităților vulnerabile. Inițiativa este realizată împreună cu Fundația Ringier România.



Puteți în continuare să susțineți inițiativa emisiunii „Dincolo de copertă” căreia i s-a alăturat Fundația Ringier România și să dăruiți cărțile pe care le-ați citit deja. Pentru voi poate însemna un volum așezat pe raft, însă pentru un copil dintr-o comunitate defavorizată poate însemna începutul unui vis, o șansă, o perspectivă. Cărțile pot schimba destine. Uneori prin idei, alteori prin solidaritate. Scopul Fundației Ringier România, dar și al publicației Libertatea prin emisiunea „Dincolo de copertă” este acela de a înființa cât mai multe biblioteci în mediile rurale și nu numai. Astfel, putem promova lectura, mai ales în rândul copiilor și adolescenților, dar și de a redescoperi puterea educativă și de formare cu ajutorul cărților.

Cei care doresc să le fie aproape copiilor aflați în programele umanitare ale Fundației Ringier România o pot face și accesând butoanele de donații de mai jos sau donând direct în contul fundației:

RO98 BACX 0000 0012 7457 7001 – LEI

