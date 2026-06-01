După agresiune, femeia a depus plângere penală împotriva bărbatului, susținând că el ar fi fost cel care a atacat-o. Anchetatorii și judecătorii au ajuns însă la concluzia că probele nu susțineau varianta ei.

Cearta a izbucnit după o zi în care amândoi consumaseră alcool

Incidentul a avut loc pe 17 decembrie 2024, într-o familie din satul Băiceni, comuna Todirești. Femeia și bărbatul trăiau împreună de șapte ani, alături de cei trei copii ai acesteia dintr-o relație anterioară.

Potrivit datelor din anchetă, cei doi se certau frecvent, mai ales după ce consumau alcool. În ziua agresiunii, în gospodărie cei doi au început să taie niște porci, iar discuțiile au pornit de la mâncare și au continuat cu reproșuri și jigniri.

La un moment dat, conflictul a escaladat. Femeia l-a lovit pe bărbat cu o bucată de lemn, iar apoi a ieșit după el pe terasă și l-a atacat cu un cuțit. Victima a fost transportată la Spitalul Municipal Pașcani, unde a fost operată. Bărbatul a supraviețuit și a avut nevoie de aproape trei săptămâni de îngrijiri medicale.

Femeia a susținut că a fost victima agresiunii

După incident, femeia le-a spus polițiștilor mai multe variante. Inițial, a susținut că l-a atacat pentru că bărbatul o jignise. Apoi a afirmat că acesta ar fi lovit-o și că ea ar fi reacționat pentru a se apăra. Din arest, femeia a depus și plângere penală împotriva concubinului, susținând că acesta ar fi insultat-o, amenințat-o și agresat-o.

Anchetatorii au verificat acuzațiile, însă examinarea medico-legală nu a indicat leziuni recente care să confirme varianta femeii. În schimb, probele au arătat că bărbatul fusese victima agresiunii.

Condamnare definitivă la 5 ani de închisoare

Instanța a reținut că femeia și-a schimbat declarațiile de mai multe ori și nu a oferit o explicație credibilă pentru atac, iar magistrații au considerat că schimbările din declarații arătau mai degrabă o încercare de a evita răspunderea penală decât existența unei situații reale de legitimă apărare.

Femeia a fost condamnată la 5 ani de închisoare pentru tentativă la omor. Instanța a ținut cont de faptul că pedeapsa aplicată este minimul prevăzut pentru această infracțiune.

Judecătorii au luat în calcul și faptul că femeia trecuse printr-o relație abuzivă în trecut și că actuala relație era marcată de tensiuni. Aceste elemente nu au fost suficiente pentru a o exonera, dar au contat la stabilirea pedepsei. Apelul acuzatei a fost respins, iar hotărârea Tribunalului a rămas definitivă.

