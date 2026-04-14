Matematica predată în școlile de la noi este cu cel puțin trei ani mai avansată decât în alte țări europene. Spune asta un expert care a comparat manualele românești cu cele din străinătate și care a descoperit diferențe uriașe. Radicalii, de exemplu, la noi se studiază în clasa a VII-a, în Germania în clasa a IX-a. Este motivul pentru care elevii din România nu iubesc această materie pe care o consideră, mulți dintre ei, foarte dificilă.

Elevii români folosesc inteligența artificială în mod abuziv, atrag atenția specialiștii. Chat GPT, de exemplu, a ajuns să facă teme, gândește proiecte, scrie mesaje, oferă sfaturi și răspunde la orice întrebare. Iar dacă tehnologia nu va fi reglementată în școli, dacă nu vor exista limite și reguli clare, copiii nu vor reuși să-și cultive simțul logic și judecata. Pentru că mereu va fi cineva sau ceva care va gândi în locul lor.

Rezultate slabe la simularea Evaluării Naționale! Potrivit datelor furnizate de ministerul Educației, aproape o treime dintre elevii de clasa a VIII-a nu au reușit să obțină nota 5. La matematică, de exemplu, doar 1% dintre copii au reușit să rezolve o problemă de la subiectul trei. La Simularea Bacalaureatului, în schimb, notele au fost mari mari decât cele de anul trecut, la fel și numărul elevilor care au participat.

Vești bune pentru profesori! Tariful pentru plata cu ora ar putea crește din toamnă cu 50%, a anunțat ministrul Educației, Mihai Dimian. Oficialul a precizat că aceste sume de bani ar putea fi obținute fie din economiile pe care le va face ministerul, fie din surse externe. În plus, Dimian a anunțat că în această perioadă se lucrează intens la o nouă Lege a salarizării, care se află într-o fază avansată de finalizare.

Au crescut bursele Erasmus pentru studenții români din mediile defavorizate. Este vorba despre aproape 4.000 de tineri care nu-și permit să studieze în afară. Cei care aplică pentru un program prelungit vor primi 2.550 de lei pe lună, în timp ce tinerii care vor aplica pentru o mobilitate scurtă vor primi aceeași sumă, însă doar o singură dată. România a obținut din partea Comisiei Europene un buget Erasmus de 16 milioane de euro.

