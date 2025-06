„Venim, îl dăm, îl luăm și plecăm”

Elevii din „Edmond Nicolau” au intrat în examen, spun ei, pregătiți și cu moralul ridicat. Chiar prea ridicat, având în vedere că mulți au deschis cărțile pentru prima oară ieri sau săptămâna trecută. „Venim, îl dăm, îl luăm și plecăm”.

Copiii ne-au spus că la istorie au învățat tot și pentru că materia ar fi mai ușoară față lde imba română. „Este strămoșii noștri!” După examen îi așteaptă distracția. „De aici direct la mare mergem”.

Mulți dintre ei, mai puțin pregătiți la matematică, au apelat la meditații. Și speră că ceea ce au învățat în particular îi va ajuta să obțină o notă mai mare sau măcar de trecere. „Parțial sunt pregătită. Voi da la matematică. La matematică am făcut meditații, cred că dau lovitura cu matematica astăzi. Ce-am făcut ieri la română, nu vreau să discut”, ne-a spus o elevă, zâmbind larg.

„În ultima săptămână am învățat, dar mă simt bazat”

Alții, însă, au recunoscut că nu au învățat decât pe ultima sută de metri. Unii, chiar în mașină, în drum spre examen. „Am repetat și noi în mașină, cât am avut timp. Într-o singură seară am înțeles toată materia aproape”.

Dar au fost și copii mai silitori, care s-au apucat de studiat începând cu săptămâna trecută. „Eu va spun sincer: am învățat în ultima săptămână, dar mă simt bazat. Eu nu am nicio treabă. Mă simt bine. Nu am nici o problemă”.

„A fost foarte bine. Au picat polinoamele, ceea ce nu am știut”

La ieșirea din examen, aceeași „caterincă”, deși cei care au dat la matematică s-au încurcat în polinoame. „Subiectele au fost destul de grele. Primul subiect a fost ușor. Dar restul, ne-au dat maxim”, ne-a mărturisit, dezamăgită, o tânără. „Au fost date în bătaie de joc dar, acum, ce să facem?”, ridică fata din umeri a neputință. Eleva ne-a spus că a fost luată prin surprindere. Se aștepta la ceva ușor, „ținând cont de generații și de profesori, cum sunt în generația asta”. Dar, chiar și așa, fata crede că va lua o notă de trecere.

„A fost foarte bine. Pot să spun că au picat polinoamele, ceea ce nu am știut, doar ca am reușit. Pot să spun chiar am reușit”, ne-a mărturisit un alt elev aflat la volanul unei mașini. În altă mașină, pe scaunul din dreapta șoferului dar și pe bancheta din spate se înghesuiau câteva domnișoare. Vesele și chicotind la cameră ne-au spus că nu vor lua Bacalaureatul. „Nu vedeți ce muzică ascultăm?” Într-adevăr, boxele bubuiau a manele. „Mai ales ăsta, de conduce, nu ia bacul” am auzit și alte glume pe care tinerii le făceau între ei. „Cam greuț! Polinoamele alea m-au dat peste cap, dar în rest m-am descurcat”, a ținut să ne spună o altă tânără aflată în apropiere.

Elevii de la tehnologic, uluiți de propria inteligență

Dacă la matematică polinoamele au fost un mister absolut, la istorie lucrurile au mers ca unse. „Sincer, a fost fost ușor, mă așteptam la ceva mai greu, dar chiar m-am descurcat. Sunt mândru de performanta aceasta pe care am avut-o. Am picat foarte pe subiect”, ne-a spus un tânăr însoțit de mai mulți colegi. „Și când vă gândiți că alții învață de mult timp și noi am învățat ieri”, a continuat ideea prietenul său. Iar altul a punctat, uluit de performanța atinsă: „Eu am invatat în ultima săptămână, gen, nici nu pot să-mi dau seama de cum am putut să scriu atât de bine!”

Vineri, 13 iunie, după o zi de pauză, elevii urmează să susțină proba la alegere a profilului. Cei de la real au avut de ales între biologie, chimie, fizică si informatica, iar cei de la uman au ales dintre geografie, logică, psihologie sau filosofie.