Ce evaluează Evaluarea Națională

Spre deosebire de testările clasice, evaluările naționale nu pun accent pe memorare, ci pe capacitatea elevilor de a utiliza informațiile în contexte reale. Elevii sunt provocați să înțeleagă texte, să interpreteze informații și să rezolve probleme inspirate din viața de zi cu zi.

Standardizarea probelor permite compararea rezultatelor la nivel național, oferind o imagine mai obiectivă asupra competențelor elevilor decât evaluările curente din clasă. Iată ce se urmărește prin aceste testări.

Clasa a II-a: baza competențelor fundamentale

Evaluarea Națională la clasa a II-a vizează abilitățile esențiale: citirea, înțelegerea textului și utilizarea noțiunilor matematice simple.

Proba de limbă și comunicare este împărțită în două componente – citit și scris – pentru a diferenția între capacitatea de înțelegere și cea de exprimare. La matematică, accentul cade pe aplicarea noțiunilor de bază în situații concrete, nu pe calcule complexe, potrivit site-ului totuldespremame.ro.

Clasa a IV-a: trecerea spre gândire aplicată

La finalul ciclului primar, cerințele devin mai complexe. Elevii trebuie să interpreteze texte, să identifice idei principale și să explice sensuri, nu doar să reproducă informații.

La matematică și științe apar probleme care necesită raționament și alegerea unor metode de rezolvare, marcând diferența dintre învățarea mecanică și cea aplicată.

Clasa a VI-a: integrarea cunoștințelor

Evaluarea Națională de la clasa a VI-a aduce un nivel mai ridicat de dificultate, prin cerințe interdisciplinare. Elevii trebuie să coreleze informații din mai multe domenii și să le aplice în contexte variate.

Textele analizate sunt mai complexe, iar problemele de matematică și științe implică situații neobișnuite, care testează flexibilitatea gândirii.

Evaluarea Națională la clasele mici, cu subiecte inspirate din testările internaționale

O noutate majoră o reprezintă introducerea unor itemi asemănători celor din testările internaționale de tip PISA, TIMSS și PIRLS. Aceștia schimbă modul în care sunt formulate cerințele.

Elevii nu mai primesc exerciții directe, ci situații concrete care necesită interpretare, selecția informațiilor relevante și formularea unor concluzii. La matematică, problemele sunt integrate în contexte reale, iar rezolvarea presupune mai întâi înțelegerea situației.

Această abordare pune accent pe alfabetizarea funcțională – capacitatea de a folosi cunoștințele în viața de zi cu zi.

Profesorii, obligați să gândească planuri individualizate de învățare pentru elevi

A doua schimbare importantă apare după evaluare. Rezultatele obținute trebuie transformate în planuri individualizate de învățare pentru fiecare elev.

Profesorii sunt obligați să analizeze performanța fiecărui copil și să propună măsuri concrete de îmbunătățire, adaptate nevoilor sale. Aceste planuri vor fi comunicate părinților și vor include atât punctele slabe, cât și pe cele forte.

Evaluarea devine astfel un instrument real de progres, nu doar un simplu test.

Evaluarea Națională la clasele mici, fără note, dar cu impact real

Rezultatele nu sunt notate și nu influențează media generală. Testele sunt corectate în maximum șapte zile, la nivelul fiecărei școli, iar rezultatele nu sunt făcute publice.

Cu toate acestea, rolul lor devine mai important ca niciodată: ele oferă o imagine clară asupra nivelului real al elevilor și obligă sistemul să intervină acolo unde apar dificultăți.

Noua formă a evaluărilor naționale marchează o schimbare de direcție în educație: de la acumularea de informații, la dezvoltarea competențelor reale. Pentru elevi, miza nu mai este să știe lecția, ci să demonstreze că o pot folosi.

Când începe Evaluarea Națională la clasele mici. Calendarul testărilor din luna mai

Evaluările se desfășoară în timpul orelor de curs, cu subiecte unice la nivel național, după următorul calendar:

Evaluare Națională, clasa a II-a

  • 12 mai 2026 – Limbă și comunicare (scris)
  • 13 mai 2026 – Limbă și comunicare (citit)
  • 14 mai 2026 – Matematică și explorarea mediului
  • 15 mai 2026 – Limbă și comunicare pentru minorități

Evaluare Națională, clasa a IV-a

  • 19 mai 2026 – Limbă și comunicare
  • 20 mai 2026 – Matematică și științe ale naturii
  • 21 mai 2026 – Limbă maternă

Evaluare Națională, clasa a VI-a

  • 26 mai 2026 – Limbă și comunicare
  • 27 mai 2026 – Matematică și științe
  • 28 mai 2026 – Limbă maternă
