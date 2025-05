Evaluare Națională clasa a II-a, 2025. Ce subiecte au primit elevii la Matematică și Explorarea mediului

Evaluare Națională clasa a II-a, 2025. Subiectele la Matematică și explorarea mediului

Evaluarea Națională la clasa a II-a 2025 a continuat astăzi cu proba la Matematică și Explorarea mediului. Examenul a început la ora 10.00, iar elevii au fost așezați câte doi în bancă. Ei au răspuns la 12 cerințe care au avut la bază un text despre Ziua Mondială a Mediului.

În expunerea dată este vorba despre elevii clasei a II-a care organizează o expoziție cu desene. Problema a fost însoțită de un tabel cu patru fotografii.

Copiii au trebuit să compare două numere, să facă adunări, înmulțiri și împărțiri.

Recomandări Cum văd oamenii de pe strada Viselor din Gulia, Dâmbovița, duelul dintre Nicușor Dan și George Simion: „Speranța ar fi să iasă președinte și să dea țara peste cap!” I VIDEO

Elevii au trebuit să răspundă la întrebări legate de formele geometrice, să urmeze logica unui șir completând un spațiu lipsă și să identifice poziția „dreapta jos” a unui desen cu iepurași.

La final, copiii au trebuit să dovedească dacă știu să facă un calcul cu ore și minute.

Ultimul subiect a fost și cel mai dificil. El îi va departaja pe copiii buni de cei foarte buni.

Recomandări Michael Matthews Murray, unul dintre cei doi membri ai Hells Angels „pierduți” de România în 2022, a fost prins în Spania și va fi judecat în SUA

Evaluare Națională clasa a II-a, 2025. Ce se întâmplă cu rezultatele

În acest an, rezultatele elevilor nu vor mai fi prezentate sub formă unor coduri, așa cum s-a întâmplat în anii trecuți, ci sub formă de punctaje. Rezultatele nu se fac publice și nu se trec în catalog decât la solicitarea scrisă a elevului sau părinților. În această situație, punctajele obținute vor fi convertite în calificative.

Pe 16 mai are loc ultima probă, Limbă și comunicare, scris și citit, în Limba română pentru minoritățile naționale.

Evaluare Națională 2025. Calendarul tuturor examenelor

Evaluarea Națională 2025 continuă cu probele destinate elevilor din clasa IV-a, a VI-a și a VIII-a.

Calendar examene clasa a IV-a

20 mai 2025 – Limbă și comunicare – Limba română/ Limba română pentru minoritățile naționale;

21 mai 2025 – Matematică și Științele naturii;

22 mai 2025 – Limbă și comunicare – Limba maternă

Calendar examene clasa a VI-a

27 mai 2025 – Limba și comunicare;

28 mai 2025 – Matematică și Științe ale naturii;

29 mai 2025 – Limba și comunicare – Limba maternă

Calendar examene clasa a VIII-a

10-13 iunie 2025 – înscrierea la Evaluarea Națională;

13 iunie 2025 – încheierea cursurilor pentru clasa a VIII-a:

23 iunie 2025 – Limba și literatura română, proba scrisă;

25 iunie 2025 – Matematică, proba scrisă;

27 iunie 2025 – Limba și literatura maternă, probă scrisă;

3 iulie 2025 – afișarea rezultatelor inițiale, vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor;

4-5 iulie 2025 – vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor;

6-9 iulie 2025 – soluționarea contestațiilor;

10 iulie 2025 – afișarea rezultatelor finale

Urmărește cel mai nou VIDEO Știri România Accident cu 11 persoane implicate în județul Arad. Un bărbat a fost transportat la spital

Urmărește-ne pe Google News