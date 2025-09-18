Disney+ lansează pe 19 septembrie drama biografică „Incompatibilă”, despre Whitney Wolfe Herd, femeia din spatele aplicațiilor de dating Tinder și Bumble. Pe lângă realizările antreprenoarei, filmul evidențiază provocările pe care Herd le-a întâmpinat ca femeie în încercarea de a construi o companie într-o industrie dominată de bărbați. Totodată, producția subliniază dificultățile pe care multe femei le întâmpină atunci când folosesc aplicații de dating pentru a-și găsi un partener.

Sarah Michelle Geller a încheiat filmările pentru reboot-ul serialului „Buffy, spaima vampirilor”, care a propulsat-o spre celebritate la sfârșitul anilor ‘90. Actrița spune că noul proiect va onora ADN-ul original al poveștii, fiind totodată actual pentru adolescenții din zilele noastre. Realizatorii serialului încă nu au stabilit data lansării.

Netflix va transforma romanul „Vârsta inocenței”, scris de Edith Wharton, într-o serie limitată. Cartea a mai fost ecranizată în anii ‘90 de celebrul Martin Scorsese și i-a avut în rolurile principale pe Daniel Day-Lewis, Michelle Pfeiffer și Winona Ryder. Noul serial, care va explora teme precum dragostea interzisă și alegerea dureroasă între libertate și datorie, nu are încă o dată de lansare.

Ariana Grande va juca în filmul „Un socru de coșmar 4” alături de actorii Robert De Niro și Ben Stiller care își reiau rolurile în cea de-a patra comedie din franciza îndrăgită a anilor 2000. Deși o mare parte din intrigă rămâne secretă, The Hollywood Reporter a dezvăluit că acțiunea se va concentra pe fiul personajelor jucate de Stiller și actrița Teri Polo, care se logodește cu o femeie total nepotrivită pentru el, interpretată de Grande. Filmul este programat să apară în noiembrie anul viitor.

Margot Robbie și Collin Ferrell revizitează momente cheie din viața lor în fantezia romantică „A Big Bold Beautiful Journey”, în cinematografe din 19 septembrie. Filmul pune în scenă o poveste de iubire fantastică, presărată cu elemente magice. Lungmetrajul marchează prima apariție a lui Robbie pe marele ecran după filmul „Barbie” din 2023.