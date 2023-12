Discuțiile între Răzvan Pascu și Adelina Pestrițu au început după ce consultantul în turism a postat pe pagina lui de Facebook, unde e urmărit de aproape 80.000 de persoane, un mesaj în care povestea că o cunoscută influenceriță a ajuns în Laponia pentru a treia oară, dar a menționat că se află la Polul Nord.

„Am văzut o influenceriță celebră care a venit anul acesta a treia oară consecutiv în Laponia și a scris că e mișto la Polul Nord. 😀 Doar că de aici de unde suntem noi (și ea) și până la Polul Nord sunt cam 2.700 km, adică mai mult decât de la București până la Londra”, a transmis Răzvan Pascu, care a primit replica Adelinei Pestrițu, căci la ea făcea referire în postarea lui.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 10

„Am înțeles că nu a putut să treacă peste greșeala mea, nici să comunice în privat că am greșit, și-a dorit să fiu pusă la zid public”

Pe Instagram, vedeta a postat un mesaj în care spune versiunea ei de poveste, dar și cum a luat legătura în privat cu Răzvan Pascu. „Dragii mei, nu se putea termina anul fără ca eu să fiu admonestată în spațiul public pentru o greșeală.

Recomandări Cărțile anului 2023 care ne ajută să înțelegem mai bine de ce e România așa cum e. De la mâncare și relații la episoade istorice care ne-au marcat

Lucrurile stau așa: la o postare despre Laponia am spus că merg la Polul Nord, în aeroport m-am întâlnit cu un domn care deține o agenție de turism și am făcut o glumă, spunându-i că urmează să deschid și eu una și îi voi face concurență, apoi a început atacul”, a precizat Adelina Pestrițu, pe o rețea de socializare.

Vedeta recunoaște că i-ar fi plăcut ca Răzvan Pascu să îi atragă atenția în privat, nu public. „Răzvan Pascu a ținut să mă certe public pe contul meu și al lui că am greșit. Am înțeles că nu a putut să treacă peste greșeala mea, nici să comunice în privat că am greșit, și-a dorit să fiu pusă la zid public. E ok, așa cum i-am spus și lui, această atitudine nu-l face nici mai om, nici om de succes.

Vă spun și vouă că eu îl apreciez pentru ceea ce face și că aș fi apreciat enorm părerea lui spusă într-o cheie normală. Atât eu, cât și el, dar și mulți dintre cei care ne urmăresc, avem obligația să fim oameni, nu conturi, chiar și pe rețelele sociale și să ne gândim că în acest spațiu, în viitorul apropiat, vor exista și copiii noștri, ca oameni în spatele unor conturi.

În concluzie, nici în 2024, Laponia nu va fi la Polul Nord, eu nu îmi deschid agenție de turism, iar lui Răzvan Pascu îi deschid un cont cu un reach mai bun, pentru că mi-a zis un elf că el așa i-a scris Moșului”, adaugă vedeta.

Recomandări Problemele financiare ale românilor în 2023: peste un milion au suferit de foame, un sfert au amânat plata facturilor

„Adelina, suntem copii de grădi, ca să spunem «minciunele»?”

Discuțiile dintre cei doi nu s-au oprit aici, căci Răzvan Pascu a reacționat la mesajul Adelinei Pestrițu. A dezmințit unele dintre spusele ei. „Mi-a răspuns Adelina Pestrițu printr-un story, deși nu așteptam niciun răspuns și nici nu consider că era cazul de vreun răspuns. Am câteva precizări:

1. Mesajul e foarte drăguț și lacrimogen. Ar fi și mai bun, dacă nu ar fi fals cam jumătate din el. Mi-a scris și pe WhatsApp, i-am răspuns cam același lucru.

2. Zice că aș avea agenție de turism, ceea ce este fals. Și mai rău (de-a dreptul MINCIUNĂ) este că mi-ar fi spus că își face agenție de turism și că îmi va face concurență. WTF, Adelina, suntem copii de grădi, ca să spunem «minciunele»? Această discuție nu a avut loc niciodată, este inventată 100% acum de tine. Și nu pricep care e rostul…

3. Prin urmare, dacă discuția de mai sus nu a existat, nu a existat niciun «atac» din partea mea. Aseară era doar o postare în glumă, ironică, la adresa unui om (căruia nici măcar nu i-am dat numele) în care spuneam că este cam de porc să ajungi a treia oară în Laponia și să îți anunți urmăritorii că ești la Polul Nord”, e o parte din mesajul postat de Răzvan Pascu, care e public pe pagina lui de Facebook.

Recomandări 6.000 de euro ca să fii asistent medical în Neamț. Cum a motivat managerul de la Ambulanță șpaga pe care o ținea în trei borsete: „Era o tradiție”

În final, consultatul în turism regretă scandalul cu Adelina Pestrițu, pe care o și complimentează pentru familia ei. „Eu am întâlnit-o de câteva ori cu familia în Laponia și în Mauritius și mi-au lăsat cu toții o impresie bună, iar fetița lor e superbă.

În fine, acum îmi pare rău că nu mi-am văzut de treaba mea, nu m-aș fi aprins dacă nu erau acele minciunele cărora nu le văd rostul”.

Urmărește-ne pe Google News