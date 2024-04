De câteva zile, Gabi Bădălău se află în Dubai alături de cei doi băieți ai săi, Nicolas și Gabriel, dar și de iubita lui, Bianca Drăgușanu, care a venit cu fiica sa, Sofia. După ce s-a întors din vacanța pe care a avut-o cu Bianca în Dubai și Maldive, acum omul de afaceri a plecat din nou în Emiratele Arabe Unite, dar de data aceasta și-a dus copiii în vacanță.

Spre surprinderea tuturor, Gabi Bădălău a organizat o vacanță cu copiii și a mers cu el și iubita sa. Toată lumea știe că nu este deloc de acord Claudia Pătrășcanu ca băieții săi să petreacă timp cu Bianca Drăgușanu, însă situația pare că s-a schimbat. Cântăreața a făcut primele declarații după ce fostul ei soț a plecat în Dubai cu băieții ei.

„Copiii sunt cu tatăl lor plecați și e drept răspunzător pentru ei”, a spus Claudia Pătrășcanu pentru spynews.ro.

Cât timp Nicolas și Gabriel sunt plecați în vacanță cu tatăl lor, cântăreața profită de timpul pe care îl are liber. Claudia Pătrășcanu a ieșit în weekend alături de prietenele sale și s-au distrat de minune împreună. Duminică, artista s-a bucurat de noile sale achiziții, o pereche de pantofi și o geantă mult dorită de la Louis Vuitton. O astfel de geantă costă 2.800 de euro, iar pantofii achiziționați de Claudia Pătrășcanu sunt 950 de euro.

Bianca Drăgușanu și Gabi Bădălău și-au luat copiii și au plecat împreună în vacanță

Bianca Drăgușanu și Gabi Bădălău și-au luat copiii și au plecat împreună în Dubai. Este pentru prima oară când cuplul pleacă în această formulă. În urmă cu două săptămâni, aceștia au mai fost în Dubai, însă fără copii.

Bianca Drăgușanu și Gabi Bădălău au luat cei trei copii, fetița Biancăi și pe cei doi băieți ai afaceristului, și au plecat în prima lor vacanță de familie, în însoritul Dubai. Se pare că Sofia și cei doi băieți ai lui Bădălău, Gabriel și Nicholas, se înțeleg de minune, se joacă împreună și sunt foarte fericiți în noua lor familie. Vedeta este cea care stă mereu cu ochii pe cei mici și are grijă de aceștia. Mai mult, Gabi Bădălău are deja o relație specială cu Sofia, fiica Biancăi din căsnicia cu Victor Slav. Micuța a adormit în brațele omului de afaceri, iar acesta are grijă de ea ca de propriul copil.

Atât Bianca Drăgușanu, cât și Gabi Bădălău au postat imagini cu copiii lor, pe plaja din Dubai. Mesajele au curs lanț, iar vedeta a fost admirată pentru felul în care arată. De asemenea, Gabi a slăbit vizibil, iar acum arată total diferit. Prietenii virtuali au observat schimbarea și l-au felicitat pentru ambiția de a scăpa de kilogramele în plus.

