Despre New York

New York este unul dintre cele mai populare și fascinante orașe din lume, atrăgând milioane de turiști în fiecare an. Este ca un mozaic de culturi, etnii și tradiții, oferind o gamă largă de experiențe culinare, artistice și sociale. Aici poți găsi comunități din întreaga lume și te poți bucura de influențe culturale variate în fiecare aspect al vieții urbane.

Orașul este plin de atracții iconice și emblematice, precum Statuia Libertății, Empire State Building, Central Park, Times Square, Broadway și Muzeul Metropolitan de Artă, care sunt puncte de atracție pentru turiști din întreaga lume.

În plus, New Yorkul este un paradis culinar, oferind o varietate incredibilă de restaurante, bistrouri, delicatese și piețe alimentare din întreaga lume. De la mâncăruri de street food la restaurante cu stele Michelin, orașul satisface orice poftă și preferință culinară.

Până în anii ’60, New Yorkul a fost statul principal al țării în aproape toți indicii de populație, culturali și economici. Devansarea sa de către California începând cu mijlocul acelui deceniu a fost cauzată de rata de creștere enormă care a persistat pe Coasta de Vest, mai degrabă decât de un declin mare în New York în sine.

Texas a depășit New Yorkul, acesta devenind al doilea cel mai populat stat în 2000. Cu toate acestea, New Yorkul rămâne unul dintre cele mai populate state din țară, iar produsul său economic brut îl depășește pe cel al tuturor țărilor din întreaga lume.

Deși statul New York este indisolubil legat de orașul New York în mintea multor oameni, statul are o gamă largă de condiții geografice și climatice. Orașul New York este situat în nord-estul Statelor Unite, în sud-estul statului New York, la aproximativ jumătatea distanței dintre Washington, D.C. și Boston. Cea mai mare parte a orașului este construit pe cele trei insule, Long Island, Manhattan și Staten Island.

Locuri de vizitat în New York City

Central Park

Central Park este locul perfect de vizitat când cauți un mic răgaz din agitația orașului New York. Muzeul Metropolitan de Artă se află în acest parc, cu vedere la Fifth Avenue.

Parcul Central este plin de monumente neobișnuite, dar Castelul Belvedere este poate cel mai cunoscut. Construit din șist, cu culoarea sa gri distinctivă, castelul se află în vârful Vista Rock, al doilea punct natural ca înălțime din Central Park. În 1919 a fost transformat într-o stație meteo, dar astăzi este folosit în principal ca un punct de atracție pentru cei care vor să vadă panorama asupra parcului.

Există, de asemenea, o grădină zoologică, un patinoar, trei lacuri mici, un teatru în aer liber, multe terenuri pentru atletism și locuri de joacă pentru copii, câteva fântâni și sute de mici monumente și plăci inscripționate. Există, de asemenea, o secție de poliție, mai multe blocuri care datează de la începutul secolului al XIX-lea și „Acul Cleopatrei” (un obelisc egiptean antic). Parcul are și numeroase benzi pentru biciclete.

Descoperă mai multe lucruri interesante despre Central Park.

Times Square

Imaginea Times Square, cu reclamele sale luminoase și mulțimile de oameni, este adesea prezentată în cărți poștale și filme, devenind un simbol al vieții urbane și al spiritului vibrant al orașului New York.

Piața Times Square din New York este cea mai importantă zonă comercială a cartierului Manhattan și unul dintre cele mai importante obiective turistice din lume. Este un important centru al divertismentului, găzduind teatrele celebre de pe Broadway, cum ar fi Teatrul Lyceum și Teatrul New Amsterdam. Aici poți găsi spectacole de musicaluri, piese de teatru și concerte live.

Times Square este un loc care nu doar definește New York City, ci și reprezintă un punct de referință cultural și social în întreaga lume.

Descoperă mai multe lucruri interesante și curiozități despre Times Square.

Statuia Libertății

Simbol al libertății și democrației, Statuia Libertății este una dintre cele mai cunoscute și iubite atracții din New York City și e musai să o incluzi pe lista cu locuri de vizitat în New York.

Statuia Libertății este situată în portul orașului New York pe mica insulă Liberty Island, la sud-est de Manhattan, la gura de vărsare a fluviului Hudson în Oceanul Atlantic.

Situată la intrarea în portul din New York, era primul simbol american pentru emigranții care soseau cu vaporul și treceau mai întâi prin Ellis Island. Simbolizează libertatea care luminează toată lumea, a devenit rapid emblema Statelor Unite și unul dintre simbolurile cele mai cunoscute ale libertății și democrației. Pe capul zeiței, coroana este împodobită cu șapte fascicole de lumină simbolizând cele șapte mări și continente și are 25 de ferestre, care simbolizează cele 25 de nestemate ale lumii.

În apropiere de statuie a fost inaugurat Muzeul Statuii Libertății.

Empire State Building

Unul dintre cele mai recunoscute simboluri ale orașului New York.

Unul dintre cele mai populare puncte de atracție din Empire State Building este observatorul său, situat la etajul 86. De aici, vizitatorii pot admira o panoramă impresionantă a orașului New York și a împrejurimilor sale. Există și un observator premium la etajul 102, care oferă o vedere și mai spectaculoasă, dar acesta este de obicei mai puțin aglomerat și necesită bilete speciale.

Broadway

Broadway este o stradă lungă din Manhattan, New York City, care se întinde pe aproximativ 21 de kilometri, de la sud la nord.

New York City este renumit pentru spectacolele de teatru de pe Broadway, oferind o gamă largă de producții de musicaluri și piese de teatru de înaltă calitate. Teatrele de pe Broadway sunt adesea gazda unor spectacole și evenimente extraordinare.

Broadwayul este unul dintre cele mai importante și renumite destinații culturale din lume, atrăgând milioane de spectatori în fiecare an și contribuind la renumele scenei teatrale din New York City și din întreaga lume.

Muzeul de Artă Modernă

MoMA este un alt important muzeu de artă din New York City, dedicat artei moderne și contemporane. Colecția sa cuprinzătoare include lucrări semnificative de la artiști precum Van Gogh, Picasso, Warhol și multe altele.

Locuri de vizitat în statul New York

Cascada Niagara

Deși o parte din cascadă se află în Canada, partea americană a cascadei Niagara este, fără îndoială, una dintre cele mai spectaculoase atracții naturale din statul New York. Apa care se prăbușește de la o înălțime de aproximativ 52 de metri este impresionantă și atrage milioane de vizitatori în fiecare an.

Cascada Niagara este admirată anual de milioane de turiști din întreaga lume, mai ales în timpul verii, iar una dintre cele mai cunoscute atracții turistice este Maid of the Mist, traseu efectuat pe ambele părți ale cascadei de numeroase nave și ambarcațiuni.

Cascada are o lățime de 363 de metri pe partea de nord americană și apele cascadei cad de la 21 de metri înălțime. Pe partea canadiană, lățimea cascadei este de 792 de metri (în formă de potcoavă) și este, cu siguranță, unul dintre cele mai spectaculoase locuri de vizitat în statul New York.

Află mai multe lucruri interesante despre cascada Niagara.

Parcul Național Adirondack

Este cel mai mare parc național din statul New York. Parcul oferă o gamă largă de activități în aer liber pentru vizitatori, inclusiv hiking, camping, pescuit, canoeing, kayak, rafting, ciclism și observarea naturii sălbatice. Există sute de mile de trasee de hiking și de mountain biking care traversează parcul și oferă oportunități extraordinare de explorare.

Parcul Național Adirondack este caracterizat de o varietate impresionantă de peisaje naturale, inclusiv munți înalți, lacuri cristaline, păduri dese, râuri și cascade pitorești.

Parcul Național Adirondack este locuit de o diversitate impresionantă de viețuitoare sălbatice, inclusiv urși negri, cerbi, elani, vulpi, castori, vidre, păsări răpitoare și multe altele. Observarea naturii sălbatice este o activitate populară în parc.

Letchworth State Park

Letchworth State Park, cunoscut și sub numele de „Marele Canion al Estului”, este unul dintre cele mai frumoase parcuri statale din statul New York.

Letchworth State Park este celebru pentru cheile sale adânci, formațiuni stâncoase spectaculoase și cascade pitorești. Parcul este traversat de râul Genesee, care s-a scufundat în chei adânci, creând un peisaj natural spectaculos.

Cele trei chei principale ale parcului sunt punctele centrale ale atracției parcului. Aceste chei sunt adânci și impresionante, având pereți de stâncă înalți de până la 200 de metri și forme stâncoase dramatice.

Parcul găzduiește mai multe cascade spectaculoase, cele mai cunoscute fiind cascadele Middle Falls, Upper Falls și Lower Falls. Middle Falls este cea mai mare și mai impresionantă cascadă din parcul Letchworth, având o cădere de apă de aproximativ 30 de metri.

Sursă foto – 123rf.com.

