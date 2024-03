Adelina Pestrițu a apărut într-o bluză decoltată, după ce a renunțat la implantul mamar. Cum arată după operația suferită

În urmă cu câteva săptămâni s-a aflat că Adelina Pestrițu a renunțat la implantul mamar. În mediul online, ea a și dezvăluit de ce a luat această decizie. „Mi-am luat inima în dinți și am renunțat la implanturile mamare, decizie luată după mult timp de gândire, în care am analizat situația împreună cu medicii și am luat în calcul tot ce ar putea să urmeze.

Dacă vă întrebați ce m-a convins mai exact să fac asta, vă pot răspunde ferm: durerile de spate provocate de dimensiunile nepotrivite ale implanturilor și disproporțiile estetice”, a transmis ea pe rețelele de socializare, la momentul respectiv.

Adelina Pestrițu, declarații despre viața de familie

Ieri, Adelina Pestrițu a bifat prima apariție într-o emisiune live la TV după operația estetică suferită. În matinalul de la Antena 1 a apărut cu zâmbetul pe buze și a făcut și câteva declarații despre viața ei de familie.

A explicat că ea o duce în fiecare dimineață la școală pe fiica Zenaida. „Sunt prezentă în fiecare dimineață. Și când o duc, și când o iau de la școală. Eu, împreună cu soțul meu, am stabilit ca pe perioada când ea merge la școală să nu ne abatem de la această regulă.

Să fim prezenți și să nu ne simtă lipsa. Și în vacanță mergem cu ea, fără ajutor. (…) Acasă am ajutor, aproape în fiecare zi vine mama-soacră, cu excepția weekendurilor când are și ea nevoie de odihnă”, a mai zis ea.

Nu doar cu declarațiile ei a atras atenția, ci și cu apariția. În platoul matinalului de la Antena 1, Adelina Pestrițu a îmbrăcat o ținută foarte modernă, a avut o bustieră albă, decoltată, peste care a pus o vestă și un sacou negru scurt, pe care l-a accesorizat cu o floare albă în piept.

În partea de jos a ținutei, Adelina Pestrițu a ales o pereche de blugi largi și o pereche de pantofi de la Balenciaga.

Ce reguli stricte urmează Adelina Pestrițu după operație

Pe Facebook, Adelina Pestrițu dezvăluia că e în perioada de recuperare după operație și că rămâne de văzut dacă a încheiat transformarea sau vor urma alte intervenții. „Desigur, această intervenție a venit la pachet cu o listă lungă de reguli stricte de urmat, multe responsabilități, disciplină, maturitate și răbdare.

Răbdarea pe care de obicei eu nu o am, însă va trebui să o exersez intens de data aceasta, pentru că abia după câteva luni doctorul va decide, în urma evaluărilor medicale, care sunt următorii pași sau dacă vor mai fi alți pași.

Toată această poveste este una personală, pe care am decis să o împărtășesc cu voi, pentru că am primit întrebări despre acest subiect de nenumărate ori și poate că experiența mea vă va ajuta și pe voi să nu vă grăbiți să luați decizii care pot avea un impact semnificativ asupra stării voastre de sănătate”.

Adelina Pestrițu, înainte de a renunța la implantul mamar

