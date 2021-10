Ieri, 25 octombrie, Otniela Sandu s-a confesat în fața fanilor ei de pe rețelele de socializare. Le-a spus adevăratul motiv pentru care a părăsit competiția de la Kanal D. „Mulțumesc pentru mesaje, pentru grijă și pentru gândurile frumoase! Experiență mea la Bravo, ai stil a luat sfârșit. A fost o călătorie frumoasă, grea, presărată cu multe provocări și situații în care nu am mai fost pusă până acum.

Este multă muncă, sunt multe emoții, competitivitate, a fost ceva nou față de ce am făcut până acum. Am întâlnit o echipa de oameni muncitori de care am fost fascinată încă din prima zi.”, și-a început mărturisirea fosta concurentă.

„Recunosc că sunt câțiva omuleți care au un loc special în sufletul meu: @dannaseitan , @ilinca.vandicioficial Nicoleta. Vă zic că este o magie acolo, chiar cu tot greul și cu toată nebunia. Sunt bine acum, am avut o sinuzita destul de rea, combinată și cu o răceală, și asta a fost motivul pentru care nu am putut continua competiția. Mulțumesc pentru experiență, am învățat multe și despre mine. Chiar și în timpul asta scurt cât am stat acolo.”, a încheiat Otniela mesajul postat pe Instagram.

Ilinca Vandici: „A fost o veste neașteptată pentru noi toți”

„Are probleme de sănătate, a fost o veste neașteptată pentru noi toți și din păcate, din cauza acestei vești, trebuie să vă anunț că din acest moment, Otniela nu mai este concurentă în cadrul show-ului „Bravo, ai stil! Celebrities”.

Îi dorim multă, multă sănătate Otnielei, să ne urmărească cu mare drag de acolo, de acasă”, a spus Ilinca Vandici, la începutul ediției de sâmbătă seară.

Otniela Sandu a devenit cunoscută odată cu participarea la „Ferma vedetelor”, de la PRO TV, iar de atunci, aceasta a fost o prezență constantă pe micile ecrane, implicându-se în diverse proiecte.

