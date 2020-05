De Livia Lixandru,

„Mi se pare că s-a comis un abuz. A fost ridicat de mascați, a fost ridicat de poliție și a fost dus la Techirgiol la spitalul de carantinați fară să i se dea o explicație de ce a fost ridicat de acasă ca ultimul infractor.

El s-a întors acum 5 zile din Grecia. S-a dus în Constanța ca să stea în autoizolare în domiciliul lui. Era în casă, în șlapi. Stă omul liniștit în casa lui, aude bubuituri în ușă.

A văzut polițiștii care l-au băgat în dubă. El nu vorbește românește și nu știa ce i se întâmplă”, a declarat Bahmuțeanu, la Antena Stars, potrivit Spynews.



Nikolaos Papadopoulos și Andreea Tonciu

„I-am spus să le zică celor care l-au dus că îi este rău. A venit ambulanța care nu i-au făcut testul de COVID. Dacă are sau nu, habar nu are. Și chair dacă a cerut insistent să i se facă testul și cu plată, i-au spus că doar dacă are simptome.

Este o persoană cardiacă. Nu este ușor să te ia din casă mascații și să stai până la 11 noaptea și să te mute în altă parte.

Eu cred că l-au sedat și l-au dus înapoi la Techirghiol că altfel nu îmi explic. Mi-a spus că i s-au făcut niște perfuzii la spital, dar habar nu are ce anume”, a mai continuat vedeta.

Recomandări Afaceri păguboase. Cum a pierdut România 4 miliarde de euro

Cântărețului Nikolaos Papadopoulos i s-a dat să semneze un formular

„Am venit din Grecia, am trecut de granița de la Giurgiu și acolo o doamnă de la Poliția de Frontieră m-a întrebat unde merg și am spus că la București să las o mașină, apoi iau altă mașină și merg acasă la Constanța.

Mi-a dat să semnez un formular, dar eu nu cunosc limba română. Respect legea, dar scuză-mă, nu m-ai găsit pe stradă, m-ai găsit acasă. Dacă astăzi iese testul negativ și nu mă lasă să plec, fac scandal mare.

O să pun un avocat să facă reclamație către angajata de la Poliția de Frontieră”, a spus și artistul, la RomâniaTV.

Citeşte şi:

Profesor american, despre învățământul online: “Este bine să recunoaștem că nici cel mai mare efort din partea noastră nu-i va satisface pe mulți dintre studenți”

Cum s-au încheiat celelalte epidemii provocate de un coronavirus? Pentru MERS și SARS nu există nici astăzi vaccin sau tratament

Suspendarea zborurilor până pe 16 iunie provoacă revoltă în rândul pasagerilor: “Este strigător la cer. De trei luni suntem blocați în SUA”

GSP.RO După Marica, un alt fotbalist a fost prins de soţie cu amanta într-o cameră de hotel

HOROSCOP Horoscop 28 mai 2020. Taurii se grăbesc să tragă concluzii greșite