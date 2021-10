Papagalul a urcat încrezător pe scena de la Pro TV și a avut o nouă reprezentație, de data aceasta a cântat melodia „Bad” a lui Michael Jackson. După ce au văzut toate măștile, detectivii Mihaela Rădulescu, INNA, Alex Bogdan și Horia Brenciu au decis ca Papagalul să fie demascat.

„Alex Velea! Ați avut dreptate. Să vedem cum împărțim coroana la trei”, a spus Pavel Bartoș după ce Papagalul și-a dat masca jos, iar trei dintre detectivi au ghicit că artistul se afla în spatele măștii.

Pe parcursul emisiunii, Papagalul a dat diferite indicii despre identitatea lui, a făcut referire și la un separator de nămol. Acum, detectivul Alex Bogdan a fost curios să afle mai multe despre acest subiect. „Care e faza cu separatorul de nămol?”, l-a întrevat actorul pe cântăreț. „Asta am avut la licență. Asta a fost lucrarea finală. Doar titlul îl mai știu. Cred că atât am știut și atunci, dar am diplomă de inginer. Am făcut-o fericită pe mamă!”, a răspuns Alex Velea, care a terminat Facultatea de Electromagnetică.

La finalul reprezentației sale pe scena „Masked Singer România”, artistul a făcut și câteva declarații. „Sper că v-am distrat și pe voi și pe cei de acasă. Sper că v-a plăcut personajul meu”, a concluzionat Alex Velea.

În ediția de săptămâna trecută s-a aflat că Antonia este Pisica de la „Masked Singer România”. Artista a dezvăluit că a avut și momente de sensibilitate în spatele măștii: „Am plâns sub mască, mi-ați făcut multe complimente”. Pisica a creat un moment sensibil pe scena „Masked Singer România”, cu piesa „Un-Break My Heart” de la Toni Braxton.

„Mie nu îmi plac pisicile, dar am ales acest costum că este sexy. Copiii mei nu au știut că sunt Pisica”, a spus Antonia după ce și-a dat masca jos.

