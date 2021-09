Papagalul de la „Masked Singer” spune despre el că are o poveste plină de acțiune, dar și femei frumoase. Personajul care se ascunde sub mască a dat un indiciu, acela că mișcările sale au înnebunit toate femeile. Acum rămâne de văzut cine este vedeta care se ascunde în spatele Papagalului de la „Masked Singer”.

„Povestea mea este plină de acțiune și, sigur, femei frumoase. Mă pot lăuda că mișcările mele au înnebunit sexul frumos”, spune Papagalul.

Detectivii au venit cu păreri diferite. Alex Bogdan crede că ar putea fi chiar Traian Băsescu, dar Mihaela Rădulescu spune că mai mult ca sigur ar fi fostul detectiv Codin Maticiuc. INNA crede că Papagalul de la „Masked Singer” ar fi Dorian Popa.

Ilie Năstase s-a demascat singur la „Masked Singer”

Este pentru prima oară când un concurent de la „Masked Singer România” se demască singur. Ilie Năstase nu a mai rezistat în costumul Bufniței și simțea că se sufocă.

Mihaela Rădulescu, INNA, Horia Brenciu și Alex Bogdan au fost luați prin surprindere aseară, în prima ediție „Masked Singer România”, când una dintre vedete nu a mai rezistat dificultății de a purta costumul și s-a demascat înainte de duel și de eliminarea decisă de public. „Trebuie să-mi scot masca, e mult prea cald. Îmi scot masca!”, i-a spus Bufnița lui Pavel Bartoș, prezentatorul show-ului, în timp ce detectivii încercau să ghicească cine se ascunde sub mască. După ce a impresionat audiența cu un moment emoționant și a cântat piesa „My Way” (Frank Sinatra), Ilie Năstase le-a arătat detectivilor că el este cel care s-a ascuns sub masca Bufniței. „Unde aterizez eu în această seară? Pe acoperișul lui Țiriac, îi cânt toată noaptea!”, a spus fostul tenisman și primul număr 1 mondial în clasamentul ATP.

„Mă dor toate, și gâtul, și spondiloza, și tot ce am eu, picioarele…”, le-a mărturisit fostul sportiv detectivilor. Chiar dacă a uimit cu glasul lui și spune că îi place muzica, Ilie Năstase recunoaște că nu a cântat vreodată și nici nu intenționează să se apuce de asta: „Nu am cântat niciodată! Fredonez, așa. Îmi place să ascult muzică, dar nu mă bag, nu am voce. Am făcut tot ce am putut din melodia asta, mai mult a fost vorbită”. În urma demascării voluntare a Bufniței, Albina, Șaorma, Fluturele, Cameleonul, Papagalul, Pufosul și Muma Pădurii vor trece în etapa următoare a show-ului.



