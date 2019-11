De Livia Lixandru,

Alexandra Ungureanu suferă de endometrioză, o boală destul de complicată, care poate duce chiar la infertilitate.

În plus, este o afecţiune dureroasă, iar Alexandra Ungureanu a început deja să caute soluții în acest sens. Până acum, interpreta nu a vorbit despre asta.

În trecut, vedeta a avut probleme și la ochi. „A fost o boală autoimună. Aceste boli se pare că sunt tot mai frecvente, apar în noi contexte și apar noi denumiri. Erau niște chisturi care se formează la ochi și obturează niște canale, chisturile sunt destul de dureroase.

Este o boală cu care m-am luptat timp de 2 ani, doctorul la care am fost mi-a propus să mă operez, eu am refuzat și culmea e că soluția a venit tocmai de la cineva din branșă care s-a operat de mai multe ori și m-a sfătuit pur și simplu să ignor această problema, ceea ce s-a întâmplat și chisturile au dispărut definitiv. Dar în continuare am descoperit o altă boală autoimună care se numește endometrioza.

N-am vorbit niciodată despre chestia asta. Acum sunt în căutare de soluții, cred că este una dintre afecțiunile de care aud foarte frecvent la femei, cumva cred că și corpul uman se transformă în direcția asta.

Dar există soluții, există și copii abandonați! Nu știu încă! Este o veste pe care am primit-o recent, în urmă unor investigații de rutină, și nu mi-am pus problema până acum. Nu știu cum să o gestionez neapărat”, a declarat Alexandra Ungureanu pentru Ciao.

