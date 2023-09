Alina Sorescu s-a bucurat enorm după ce programul fetițelor sale a fost schimbat, astfel că micuțele nu mai locuiesc o săptămână la ea și o săptămână la tatăl lor. Cântăreața a declarat în emisiunea prezentată de Cătălin Măruță la PRO TV faptul că acum se simte mult mai liniștită și mai împăcată.

Procesul nu s-a încheiat încă, pentru că trebuie stabilit programul definitiv al copiilor. Raisa și Carolina se pregătesc pentru școală, iar mama lor le este alături necondiționat. Alina Sorescu speră că lucrurile se vor liniști la un moment dat și va fi bine pentru toată lumea.

„A fost o perioadă mai grea, dar în momentul de față sunt mai bine, mai liniștită, fetițele sunt mai liniștite, începem școala acum, încercăm să ne intrăm într-un ritm normal. Acum fetele sunt cu un program cât de cât stabil, nu mai e valabil acel program de o săptămână cu o săptămână. Discuțiile sunt acum pe marginea programului, dar nu sunt încă definitive, pentru că procesul va mai dura. Încerc să fiu puternică și să mă ocup cât pot de bine de fete, încerc să fiu încrezătoare că toate lucrurile se vor liniști la un moment dat”, a povestit Alina Sorescu în emisiunea lui Cătălin Măruță.

Alina Sorescu și Alexandru Ciucu s-au despărțit după 12 ani de căsnicie, iar vestea a surprins pe toată lumea la momentul respectiv. Artista nu mai era fericită lângă tatăl fetițelor sale, iar ultimele luni de relație au fost destul de tensionate și dureroase.

„Știi cum are Andra melodia. Niciodată să nu spui niciodată, sunt situații de viață prin care trecem și din care trebuie să ieșim bine pentru copii. Fetițele sunt cele mai importante. Nu e ușor, nu aș dori niciunei mame să treacă prin ceea ce am trecut eu. (…) Lucrurile, din păcate, au ajuns în punctul ăsta pentru că nu s-a putut amiabil. (…) Aș vrea să mă gândesc la viitor și la ce urmează să se întâmple, nu mai vreau să privesc în urmă. Tot ce a fost a fost, tristețea nu are rost. (…) Da, normal că am plâns… Pentru fetițe în mod special, nu-i ușor”, a mai declarat Alina Sorescu.

Alina Sorescu, victorie în procesul cu Alexandru Ciucu

În luna martie a acestui an intrase în vigoare hotărârea instanței legată de modul în care se împarte timpul celor două fetițe pe care Alina Sorescu le are împreună cu Alexandru Ciucu. Decizia instanței a fost ca fetele să petreacă 7 zile la mama lor și 7 zile la tatăl lor. Artista a fost profund afectată când a primit această veste, însă acum instanța de judecată a decis să fie suspendat programul de vizită, scrie cancan.ro.

„Vreau să vă anunț că instanța de judecată – Curtea de Apel București – a readus echilibrul emoțional al fetițelor. Curtea a suspendat programul de vizită din hotărârea judecătorească pronuntață în martie de Judecătoria Buftea, prin care o tânără judecătoare a decis pentru fetițe un program de vizită de o săptămână la tată și o săptămână la mamă, așa cum a cerut tatăl.

„Programul de vizită care nu era benefic pentru fetițe. Doresc să clarific că încă de la prima hotărâre s-a stabilit domiciliul fetițelor la mamă și exercitarea în comun a autorității părintești (custodie comună). S-a interpretat greșit că acesta ar fi un proces de custodie, suspendarea de care vorbesc a fost pentru programul de vizită care nu era benefic pentru fetițe. A fost o perioadă grea, eu, ca mamă, am văzut suferința în toate formele ei, însă cel mai dificil a fost să demonstrez adevărul în fața instanței de judecată. Acum a fost o etapă importantă, însă apelul la procesul de divorț va începe abia în primăvara anului viitor, mai durează până când eu și fetițele vom trăi în liniște și normalitate”, a scris artista pe Instagram.

