Amalia Năstase locuiește cu chirie într-o vilă de lux. Imagini din casa vedetei: „Am făcut-o să pară confortabilă”

Pe 1 iunie 2017, Amalia Năstase s-a mutat într-o vilă de lux din București alături de soț și de cei trei copii. Între timp, Alessia, fiica cea mare, a terminat liceul în București și s-a stabilit la Paris, acolo urmează cursurile unei facultăți.

Pentru storia.ro, Amalia Năstase și-a arătat locuința. Casa e una foarte mare, pe mai multe etaje, are și mai multe balcoane, dar și o grădină generoasă. Aceasta a specificat că nu este a sa, ci este închiriată. Vedeta a decorat-o alături de soț și copii.

„La noi sunt patru dormitoare…în rest sunt camere. (…) Noi avem mult mai multe animale decât avem acum. Am avut două șinsile, un dihor, porci de Guineea. Acum avem trei câini și un papagal. Copiii trebuie să crească cu animale. Fetele erau disperate să aibă animale cât mai multe.”, a declarat Amalia Năstase pe Youtube.

„La o casă eu mă uit cât de luminoasă e. Aici e camera de jocuri a băieților. Au un aparat pe care l-am adus noi din America. Sunt jocuri vechi.”, a mai explicat vedeta care și-a prezentat întreaga casă.

Amalia Năstase nu are vreo cameră preferată, grădina ocupă primul loc pentru ea. „Locul meu preferat din casă este curtea. Și pentru că am reușit să face terasă, am reușit să o aranjăm în așa fel încât crezi că ești în parc…avem tiroliană, saltea.”, a mai adăugat aceasta.

„Noi stăm aici în chirie, nu este casa noastră. Nu am făcut multe chestii, doar câteva artificii am făcut în ea. Acestea au făcut-o caldă și de locuit. (…)

E o casă la prima vedere mare și care ar trebui să te intimideze un pic, dar noi am făcut-o să pară confortabilă. Noi în ea ne regăsim în fiecare colțișor. E o casă atipică. Nu este o casă cum mai întâlnești în București. E făcută pe stil modern. Atuul ei e curtea, bineînțeles.

E o casă foarte ofertantă și nu ne plictisim în ea.”, a mai mărturisit Amalia Năstase.

E căsătorită de 5 ani

Recent, Amalia Năstase a dat detalii din căsnicia cu Răzvan Vasilescu. Cei doi s-au căsătorit civil în Las Vegas, în urmă cu cinci ani, iar la scurt timp au făcut o cununie religioasă și în România. Au împreună un băiețel și o căsnicie așa cum au visat.

Fosta soție a lui Ilie Năstase a vorbit despre certurile cu Răzvan și despre cum merg lucrurile în familia lor.

„Ne-am mai certat, dar ne-am certat știind că o să ne împăcăm, fără să ne despărțim. Nu mai avem 18 ani să ne certăm și să stăm supărați unul pe celălalt. Noi n-avem probleme cu dragostea, altele sunt problemele din cauza cărora ne certăm, dar nu din cauza dragostei. Din fericire, n-avem probleme cu dragostea. Mie atunci mi se pare cel mai nasol, când te cerți că unul iubește mai puțin”, a declarat Amalia Năstase pentru Cancan.

