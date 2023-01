Amia, finalista de la Eurovision România 2023 care se pregătește și de bacalaureat. Cum s-a apucat de cântat: „Mergeam cu grupul la spectacole prin malluri”

Amia, pe numele său real Maria-Alexia Troacă, are 18 ani și în curând va împlini 19. Tânăra a reușit să aibă diplome importante până la această vârstă, dintre care Premiul I la Festivalul Național „Florentin Delmar” Focșani 2021, Grand Prix 2020 la Concursul Internațional „Good Vibes” by Adina Sim.

Acum, ea este elevă în clasa a XII-a, la Liceul Teoretic „Ion Barbu”, din București, iar de la vârsta de cinci ani e elevă a Clubului Copiilor Sector 5, unde îl are drept profesor coordonator pe Mihai Șirlincan. Amia se concentrează în prezent la cariera ei, mai ales că participă la Eurovision, dar și la studiile ei, căci urmează să susțină bacalaureatul.

Ne-a mărturisit că are un program foarte încărcat, dar reușește să facă față provocărilor, își dorește atât să reprezinte România la Eurovision 2023, cât și să ia bacalaureatul cu brio.

Libertatea: Ne poți spune povestea numelui tău de scenă? De unde te-ai inspirat pentru nume AMIA?

Amia: Am tot încercat să combin numele mele, Alexia și Maria, în mai multe moduri, numai că acesta, când l-am auzit, am avut un sentiment că acesta trebuie să fie. Cumva numele meu, dacă e să îl despărțim, A – M e Alexia Maria și IA, ambele prenume se termină așa. Inițial nu m-am gândit la chestia asta, dar parcă a fost făcut pentru mine așa.

Libertatea: E și un nume simplu, scurt, te-ai gândit că oamenii îl vor reține mai rapid?

Amia: Da, d-asta am vrut să aleg un nume cât mai simplu și mai scurt, pentru a fi reținut cât mai ușor de public.

Libertatea: Tu de câți ani cânți?

Amia: De 13 ani cânt, mai exact de la 5 ani.

Libertatea: Îți aduci aminte de primul tău contact cu scena?

Amia: Eu, inițial, am fost într-un grup vocal și ne duceam destul de des la spectacole prin malluri. Apoi, după puțini ani, am început să fac și canto, să iau și cursuri de canto, pentru că simțeam că asta vreau să fac. De când cu grupul vocal, îmi plăcea foarte mult să fiu pe scenă, să interacționez cu publicul pentru că atunci când eram cu grupul aveam și părțile noastre de soliști și, în momentul când eram în față, eram în extaz. Îmi plăcea atât de mult, încât am zis că trebuie să fac asta.

-Ce cântai atunci?

-Cântam muzică ușoară și tot asta am studiat. Am încercat și jazz, pentru că îmi place foarte mult să mă joc cu vocea. Am încercat multe stiluri, îmi place să fiu versatilă și îmi place să mă pun la încercare, să ies din zona de confort.

-Ai 18 ani acum și te pregătești de bacalaureat, nu? Cum te descurci având în vedere că participi la Eurovision și trebuie și să studiezi?

-E destul de greu, nu am de ce să mint, doar că din momentul în care am zis că vreau să participi la Eurovision și știam că sunt clasa a XII-a, am zis că trebuie să îmi planific cumva timpul. Trebuie să reușesc să am timp și de învățat, și de repetiții, pentru că am repetiții zilnic ca să pot să aduc un show așa cum îmi doresc. Momentan mă descurc.

La bacalaureat am probe la română, la istorie și mi-am ales logică.

-Mergi la liceu de dimineață, apoi la repetiții?

-Da. Este solicitant, chiar se simte, doar că încerc să mă odihnesc cât de mult pot și să mă menajez cât pot.

-Părinții au fost cei care te-au susținut chiar de la început, pe acest drum al muzicii?

-Da, întotdeauna. Deși ei se mai gândesc la mine dacă sunt obosită, dacă mai pot, dacă nu cumva vreau să renunț. Niciodată, eu am pornit pe drumul ăsta și până la capăt mă duc. De exemplu, amândoi au fost cu mine la toate festivalurile pe care le-am avut în țară. Am mers prin toată țara.

-Am descoperit că ești elevă la Liceul teoretic „Ion Barbu”, cum de nu ai ales un liceu cu specializare în muzică?

-Nu știu dacă există neapărat un motiv, fiind și la clubul copiilor, am zis că pot de acolo să învăț o mulțime de lucruri și am vrut să merg la o școală normală. Nu e neapărat un motiv, am ales să merg la un liceu normal.

-Pentru reprezentația de la Eurovision România 2023 ești pregătită?

-100%. Clar o să am emoții, doar că îmi doresc foarte mult să mă văd pe scena aia, în momentul ăla.

-Ce ne spui despre melodia ta, „Puppet”?

-Pot să spun despre mesaj, că este ideea de liberă exprimare, să fii exact cum îți dorești tu și să arăți lumii cine ești tu, să nu-ți pese de părerile altora și să crezi cât mai mult în propria persoană. Am contribuit și eu la versurile piesei, dar am avut o echipă.

Muncesc pentru acest show să arate totul impecabil. Vreau să fie ceva neașteptat, o surpriză.

-Despre ceilalți finaliști ce ne poți spune?

-Sunt adversari, e o competiție destul de mare, chiar mare zic eu, stiluri diferite, și îmi place ideea de concurență, să mă ambiționez să fiu cea mai bună.

-Dorința ta cea mare acum e să câștigi Eurovision România 2023? E mai presus decât dorința de a lua bacalaureatul?

-Nu. Îmi doresc să iau Bac-ul cu o notă mare. Pe moment, acum, pentru că e mai aproape Eurovision, îmi doresc foarte mult să îl câștig.

-Timp pentru ieșiri în oraș, pentru prieteni, mai ai?

-Aleg în perioada aceasta, până la finală, să stau acasă, să mă menajez. Nu vreau să răcesc, să pierd nopțile, așa că încerc să stau în casă, să repet, să fac tot ce urmează pentru viitorul meu.

-Ai vreun sfat pentru tinerii care pornesc pe acest drum, al muzicii?

-Da, să aibă răbdare. Pentru că există suișuri și coborâșuri în industria asta și e destul de greu să stai cu picioarele pe pământ, trebuie să fii creativ, să ai o imaginație bogată, să muncești, pentru că nu vine nimic pe tavă, și multă voie bună, energie.



