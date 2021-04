Ana Porgras a confirmat ce fel de relație este între ea și Zanni. Jador a reacționat, după eliminare

Lui Jador nu i-a părut rău doar că a plecat una dintre cele mai bune coechipiere ale sale, ci și că a despărțit o „iubire”, după cum chiar el a spus la WOWbiz.ro.

„Zanni și-a dat seama că îl iubește lumea în momentul în care a ieșit favorit. Eu am despărțit o iubire (n.r.- Ana Porgras și Zanni), așa s-a văzut la televizor și era normal să fiu penalizat de oameni. Au făcut foarte bine, dacă ei au crezut asta.

S-au luat de mine un pic, nu are nimic. Eu nu am crezut că Ana o să plece, am crezut că este votată, am crezut că noi toți de acolo suntem votați. La un moment dat, toți ieșim și o să fie unul singur acolo, cu trofeul, și o să fie smecher”, a declarat Jador , imediat după ce a ieșit din competiția „Survivor România”.

Cum s-au cunoscut Zanni și Ana Porgras

Ana Porgras a dezvăluit cum s-a cunoscut cu Zanni, ce părere a avut despre el la început și cum a evoluat relația lor pe parcursul zilelor petrecute în jungla din Dominicană.

„Ne-am cunoscut la probele sportive, înainte de a pleca în Dominicană. În prima fază, când l-am văzut, am spus: Doamne ferește! Ce este cu el?!

Când îl vezi prima dată, ai tendința să îl judeci după aparențe. Apoi, ne-am mai întâlnit la analize, la filmările pentru show și am mai stat de vorbă.

Am avut ocazia să îmi dau seama cum gândește. Chiar dacă are doar 24 de ani, este foarte matur în gândire, este drept, realist.

Asta ne-a apropiat, mie îmi place să am în jur oamenii care gândesc sănătos. S-a înfiripat o prietenie care a venit natural (…) În timpul showului mi s-a confirmat că gândim cumva la fel”, a declarat Ana pentru viva.ro.

