Competiția „Survivor România” s-a dovedit a fi una dintre cele mai dificile. Mulți concurenți nu au făcut față, unii au fost eliminați rapid, dar Ana Porgras a dovedit că e o luptătoare, că aduce puncte echipei. Din păcate, a fost nominalizată și eliminată.

La ultimul joc, aceasta a avut de depășit mari obstacole și s-a accidentat grav. Acum a făcut poze și a arătat tuturor. Are răni la mâini și la picioare.

„Atenție! Aceste imagini vă pot afecta emoțional! Sorry! Vreau doar să vă arăt ce semne am pe mine de la ultimul meu traseu, și anume cel cu nămol, care va rămâne pentru mine cel mai dificil și solicitant din toată competiția.”, a scris Ana Porgras pe Instagram.

Ana Porgras, primele declarații după eliminarea de la „Survivor România”

La votul publicului au intrat Ana Porgras, nominalizată de Jador, și Sebastian Chitoșcă de la Faimoși, iar de la Războinici, Mellina, alături de Marius Crăciun, nominalizat, la rândul lui, de Albert Oprea. Din păcate, fosta gimnastă a primit cele mai puține voturi din partea telespectatorilor și a fost eliminată de la „Survivor România” 2021. Ea a recunoscut că îi era dor de casă, dar nu își dorea să plece din competiție, mai ales că mai are multe de arătat. Și colegii au fost surprinși de eliminarea ei, Zanni chiar a izbucnit în lacrimi. „M-ați luat prin surprindere, nu mă așteptam, am presimțit treaba asta, în a doua parte a zilei de astăzi am avut o stare mai puțin bună. Sunt fericită pe o parte că mă duc acasă, la bine, dar sunt tristă, pentru că mi-aș fi dorit să merg mai departe, să continui această experiență. Ăsta a fost drumul meu în «Survivor România».

Am învățat multe lucruri aici, știam că am răbdare, dar aici răbdarea a fost dusă la o limită extremă. Am învățat să ascult oamenii, să accept alte caractere, am învățat cât de puternică sunt. Am văzut că am îndurat lucruri pe care nu mi le imaginam că pot să le îndur și mi-am demonstrat că sunt o luptătoare”, a spus Ana Porgras la Kanal D.

