Laurențiu Reghecampf a ales alt drum în viață și a decis să pună punct căsniciei cu Anamaria Prodan. Impresara a încercat să-și salveze căsnicia, însă totul a fost în zadar. Își susține soțul și îl ajută necondiționat, chiar dacă antrenorul a ales să plece cu Corina, femeia care urmează să-l facă tată pentru a treia oară.

Într-un interviu, Anamaria Prodan și-a deschis sufletul și a vorbit sincer despre cum trebuie să apară viitorul ei iubit. Standardele ei au fost întotdeauna ridicate și parcă nimeni nu și-ar fi imaginat-o pe vedetă alături de alt bărbat în afară de Reghe. Cum viața este plină de surpriză, sexy-impresara a ajuns într-o situație în care nu și-ar fi dorit vreodată să fie.

Întrebată dacă se va mai îndrăgosti de un alt bărbat după despărțirea de Laurențiu Reghecampf, Anamaria Prodan a explicat că este destul de devreme să se gândească la asta, mai ales că divorțul nici nu a început. Vedeta recunoaște că nu este ușor ca cineva să trăiască lângă ea.

„Asta nu pot să știu. Dumnezeu îți dă o soartă. Anamaria Prodan va trăi la fel de demnă, sinceră, exuberantă. Voi fi la fel de unică. E greu să stai lângă Anamaria Prodan pentru că am avut niște targeturi uluitori de înalte. Oamenii de lângă mine au fost obligați să urce alături de mine treptele succesului. Îmi doresc foarte mult ca Laurențiu să fi învățat în toți acești ani ceva de la mine și să înțeleagă că a avut alături de el un motor pe care l-a urcat pe culmile succesului. Problema e să știi să-ți păstrezi drumul drept și să-ți respecți familia și copiii. Cel mai important lucru e să mulțumești omului care te urcă și să poți să rămâi acolo unde te-a pus acea familie. Îmi doresc să-l văd sus acolo unde l-am lăsat, vreau să-l văd pe Laurențiu Reghecampf cum urcă”, a declarat Anamaria Prodan pentru prosport.ro.

Vedeta a mai fost căsătorit o dată. Primul ei soț se numește Tibi Dumitrescu, fost jucător de baschet. Cei doi au împreună două fete, Rebecca și Sarah. Anamaria Prodan și Tiberiu Dumitrescu au fost căsătoriți din 1998 până în 2007, iar aceștia au rămas în relații foarte bune.

Ce spune Anamaria Prodan despre fosta soție a lui Reghe

Zilele trecute, Mariana Pfeiffer, prima soție a lui Reghe, a spus că situația în care Anamaria Prodan se află în aceste momente este trasă la indigo cu ceea ce i s-a întâmplat ei la divorț. Sexy-impresara susține că nu este adevărat, ba chiar s-a asigurat că totul s-a terminat întrei înainte de a se căsători cu Laurențiu Reghecampf.

„Nu, asta e o prostie. Când m-am reîntâlnit cu Laurențiu Reghecampf după 13 ani și când am hotărât amândoi să mergem mai departe pentru că ne pierduserăm în trecut l-am întrebat ce legătură mai are cu soția sa. El mi-a spus că nu mai au niciun fel de legătură de doi ani, că dorm în camere separate. Nici momentul în care Luca a apărut nu i-a mai apropiat. Am aceste mesaje pe un BlackBerry. Am invitat-o pe doamna Mariana Reghecampf la masă, unde a fost și Laurențiu, și i-am întrebat dacă cei doi își mai pot repara relația pentru a fi eu liniștită sufletește. Laurențiu a spus că nu se mai poate repara nimic, pentru că ruptura era de câțiva ani. În fața lui Dumnezeu eu stau dreaptă. Eu l-am susținut pe soțul meu mereu. Nu sunt obișnuită cu asemenea scandaluri, când l-am luat pe Laurențiu Reghecampf eram Anamaria Prodan și l-am ridicat pe culmile succesului. Am încercat să am o atitudine extraordinară, cred că puține soții au asemenea atitudine când văd acele poze în presă. El va rămâne sufletul nostru. Copiii mei n-au voie să uite că Laurențiu Reghecampf e tatăl lor”, a spus Anamaria Prodan pentru sursa mai sus menționată.

