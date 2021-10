După ce Laurențiu Reghecampf a depus actele de divorț de Anamaria Prodan, o întreagă isterie s-a declanșat în jurul acestui subiect. S-a speculat că antrenorul ar avea o relație cu o domnișoară pe nume Corina, iar aceștia urmează să devină părinți, fapt pe care nimeni nu l-a confirmat până în prezent. Sexy-impresara crede în soțul ei și îi ține partea în tot acest scandal care s-a iscat de câteva luni. Zilele trecute au apărut și primele fotografii cu Laurențiu Reghecampf și Corina, presupusa iubită.

Acum, Mariana Pfeiffer, prima soție a lui Reghe, vorbește despre divorțul fostului soț de Anamaria Prodan. Deși nu vrea să se amestece prea tare în acest subiect, ea spune că antrenorul are dreptul să își aleagă viața pe care și-o dorește. Mariana Pfeiffer își încurajează fiul pe care îl are împreună cu Laurențiu Reghecampf, Luca, să fie alături de tatăl său indiferent de situație.

„Eu am o căsnicie fericită și nu țin partea cuiva. Nici lui Laurențiu, nimănui. Dacă el a hotărât ca restul vieții să și-l petreacă alături de altcineva, este numai decizia lui și nu are nimeni dreptul de a-i cere să și-o schimbe. Nici măcar Luca, fiul meu și al lui Laurențiu, nu are dreptul să-l judece pentru o asemenea hotărâre. Luca trebuie să-l respecte, fiindcă este tatăl lui, și să-l accepte alături de persoana lângă care Laurențiu este fericit”, a declarat Mariana Pfeiffer pentru CANCAN.

Mariana Pfeiffer, prima soție a lui Laurențiu Reghecampf: „Parcă totul este tras la indigo”

Într-un interviu, Anamaria Prodan a recunoscut că ea l-a despărțit pe Laurențiu Reghecampf de prima soție. „Cumva, dacă este să o iei ad litteram, da, i-am despărţit. Noi ne-am reîntâlnit după 13 ani, vineri, şi luni l-am cerut de bărbat. L-am întrebat exact în ce perioadă a vieţii sale este. Ne-am zis: «ce facem? Ne-am pierdut o dată, ne mai pierdem şi a doua oară?!»”, spunea vedeta.

Mariana Pfeiffer este de părere că totul în viață se plătește și că situația prezentă este trasă la indigo cu cea în care a fost ea și Laurențiu Reghecampf.

„Consider că toate pornesc din Univers. Karma funcționează. În cazul lui Laurențiu, căsnicia s-a oprit după 13 ani de căsnicie, nu 15 așa cum se afirmă. Parcă totul este tras la indigo. Și atunci, ca și acum, Laurențiu a aflat că va deveni tată după șase luni de când ne separasem, rugându-mă să divorțez cât mai repede întrucât cealaltă este gravidă. Și, într-adevăr, i-am acordat divorțul în două luni.

L-am înțeles și l-am ajutat pentru ca al doilea fiu al lui să-i poată purta numele. Am acceptat că totul se terminase și nu am încercat niciodată să-l despart. De altfel, eu m-am recăsătorit și mi-am găsit fericirea. Pe care o păstrez și azi. În ce-l privește pe Laurențiu, reafirm că e numai decizia lui și consider că știe ce e mai bine pentru el”, a declarat Mariana Pfeiffer.

După divorțul de Laurențiu Reghecampf, Mariana Pfeiffer și-a refăcut viața și s-a căsătorit în ianuarie 2011. Acum, aceasta continuă să locuiască departe de România, mai exact în Cottbus.



