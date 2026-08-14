„Dacă vede mama soacră videoclipul… Ea este înnebunită după trandafiri. Mamă mică, pentru tine este clipul ăsta”, a spus artista într-un filmuleț pe care l-a postat pe Instagram.

Andra, cadou pentru soacra ei

„Mika noastră este înnebunită după trandafiri. Așa că piesa asta este și pentru ea. Am filmat videoclipul într-o grădină superbă plină cu trandafiri, de la Domeniul Manasia. Sper să vă placă și vouă! Și, fetelor, nu uitați: meritați cel puțin un buchet de trandafiri în fiecare anotimp”, a scris Andra Măruță în dreptul clipului video.

La aproximativ o săptămână după ce a făcut anunțul, Andra a lansat pe YouTube videoclipul melodiei „Anotimp”, care în doar câteva ore a adunat peste 50.000 de vizualizări și s-a auzit deja în premieră la radio pe Kiss FM.

„Astăzi lansăm «Anotimp». Și cumva, toți oamenii din viața mea au ajuns la timp… la timpul potrivit. Pentru ca eu să îmi trăiesc visul, să mă bucur și să vă bucur de muzică, să fac totul la cel mai înalt nivel. Pentru asta le mulțumesc tuturor oamenilor cu care m-am întâlnit de-a lungul anilor, tuturor celor cu care lucrez și tuturor celor care îmi ascultă muzica și o duc mai departe spre fiecare suflet care are nevoie de ea. Tot ce fac este cu gândul și inima la oameni și sper ca și piesa asta să ajungă la toți cei care au nevoie de ea”, a scris Andra pe Instagram.

„Ați așteptat-o, mi-ați scris o grămadă de mesaje și de comentarii… De azi, «Anotimp» e sus și o găsiți acum pe toate platformele! Dați-i play, dați-i share, ascultați-o și bucurați-vă de ea cât pentru toate mesajele în care m-ați întrebat «Când o lansezi odată?». Vă iubesc”, a mai postat Andra pe celebra rețea de socializare, acolo unde și-a îndemnat fanii să intre pe YouTube pentru a vedea videoclipul și a asculta piesa: „Hai pe YouTube s-o ascultați pe toată! Am lansat piesa asta frumoasă”!

Cătălin Măruță o înlocuiește pe Denise Rifai la Antena 1

Andra a lansat noua melodie la aproximativ 48 de ore după ce Antena 1 a anunțat că Denise Rifai va fi înlocuită de Cătălin Măruță la cârma emisiunii „Furnicuțele”.

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„Vă mulțumesc din suflet pentru toate mesajele pe care mi le-ați trimis astăzi. După atâția ani în care mi-ați fost aproape, faptul că vă bucurați alături de mine pentru acest nou început înseamnă enorm. Intru în această poveste cu entuziasm și cu dorința de a vă aduce bucurie, zâmbete și seri frumoase.

Sunt recunoscător pentru fiecare gând bun și pentru bucuria cu care ați primit vestea. Înseamnă enorm pentru mine să vă simt aproape la acest nou început. Vă mulțumesc. Ne vedem în curând la «Furnicuțele»”, a scris Cătălin Măruță pe instastory.

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