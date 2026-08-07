Celebra cântăreață nu doar că este iubită de milioane de fani, dar este și o vedetă foarte mediatizată, iar fiecare melodie pe care o lansează reușește să ajungă rapid în toate topurile, fie ele de pe internet, de la radio sau de pe TV.

Potrivit celor spuse de Andra, soția lui Cătălin Măruță a pregătit acum o surpriză pentru soacra ei, Rusalina. „Dacă vede mama soacră videoclipul… Ea este înnebunită după trandafiri. Mamă mică, pentru tine este clipul ăsta”, a spus artista într-un filmuleț pe care l-a postat pe Instagram.

Astfel, se pare că Andra va lansa pe 13 august 2026, la ora 17.00, melodia „Anotimp”, care este un cadou pentru Rusalina Măruță, soacra ei.

„Mika noastră este înnebunită după trandafiri. Așa că piesa asta este și pentru ea. Am filmat videoclipul într-o grădină superbă plină cu trandafiri, de la Domeniul Manasia. Sper să vă placă și vouă! Și, fetelor, nu uitați: meritați cel puțin un buchet de trandafiri în fiecare anotimp”, a scris Andra Măruță în dreptul clipului video.

Andra Măruță în vacanța din MarbellaIcon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 14

Postarea făcută de celebra cântăreață vine la doar câteva zile după ce soția lui Cătălin Măruță își întreba fanii din mediul online dacă să lanseze acum melodia „Anotimp” sau să mai aștepte. Iar sutele de răspunsuri pe care le-a primit au fost că piesa trebuie să apară cât mai curând.

„Oameni dragi, am vorbit cu echipa mea să lansăm piesa asta frumoasă cât mai repede. Oameni buni, de notat: 13 august 2026, ora 17.00! Atunci lansez «Anotimp». Vă pup și vă iubesc pe toți, măi”, a mai scris Andra pe Instagram.

„Vocea ta este pansament pentru suflet, iar talentul tău ne face mândri. Continuă să strălucești, minunato”, „Pur și simplu radiezi frumusețe, eleganță și bunătate. Fiecare apariție a ta are ceva special” și „O voce de neegalat și o femeie minunată din toate punctele de vedere” sunt doar câteva dintre reacțiile pe care le-au avut internauții când au aflat când va fi lansată noua melodie a cântăreței.

Andra a postat pe internet și câteva versuri din viitoarea ei piesă: „Ce inimă rea, nu simte la fel / Mă doar pe mine, nu-l doare pe el / Dar știu că va veni o zi / Când amintirile te vor lovi / Și dacă nu trăim la timp / Iubirea nu va fi decât un anotimp / Îți va fi dor de ochii mei neîncetat / M-ai învățat: fără dragoste nu ești bogat””.

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