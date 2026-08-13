Chiar dacă unele vedete, printre care Mircea Badea, nu par bucuroase să-l aibă coleg de trust pe Cătălin Măruță, fanii sunt fericiți că prezentatorul TV se întoarce în curând pe micile ecrane.

Bucuria a fost împărtășită și de Eva Măruță, fiica pe care vedeta o are cu Andra. Micuța în vârstă de 18 ani a avut un mesaj simplu, din doar 16 cuvinte, după ce a aflat că tatăl ei a semnat cu Antena 1: „Te iubesc, tată, și te susțin în tot ce o să faci. Te iubesc, eroul meu”!

Pe rețelele de socializare, Cătălin Măruță a postat două mesaje pentru fanii lui.

„Ei bine… cred că a venit momentul să vă spun. M-ați întrebat foarte des în ultimele luni: «Când te întorci la TV?». Se pare că răspunsul este: acum. Din această toamnă începe pentru mine o poveste nouă: «Furnicuțele», la Antena 1. După 18 ani într-un ritm zilnic, am simțit că am nevoie de o perioadă în care să am mai mult timp pentru familie, pentru copii, pentru mine și pentru proiectele pe care le-am tot amânat. Și mi-a prins tare bine. De aceea mă bucur că această nouă aventură vine într-o formulă care mi se potrivește: divertisment, oameni cu care abia aștept să lucrez și un program care îmi permite să înregistrez emisiunile și să păstrez în continuare timpul pe care mi l-am dorit pentru familie și pentru celelalte proiecte ale mele.

Mi-a fost dor de televiziune. Dar cred că, mai ales, mi-a fost dor de întâlnirea cu voi. Așa că… ne vedem din nou la TV! De data asta, la «Furnicuțele», la Antena 1. Un nou început. Și am emoții”, a fost primul mesaj postat de Cătălin Măruță pe Facebook și Instagram, prin care anunța că revine în televiziune, la Antena 1.

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Apoi, pe Instagram, la story, vedeta a revenit și cu un mesaj de mulțumire pentru toți cei care l-au felicitat în ultimele ore.

„Vă mulțumesc din suflet pentru toate mesajele pe care mi le-ați trimis astăzi. După atâția ani în care mi-ați fost aproape, faptul că vă bucurați alături de mine pentru acest nou început înseamnă enorm. Intru în această poveste cu entuziasm și cu dorința de a vă aduce bucurie, zâmbete și seri frumoase.

Sunt recunoscător pentru fiecare gând bun și pentru bucuria cu care ați primit vestea. Înseamnă enorm pentru mine să vă simt aproape la acest nou început. Vă mulțumesc. Ne vedem în curând la «Furnicuțele»”, a scris Cătălin Măruță pe instastory.

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