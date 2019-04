„Am face înconjurul lumii pe jos cu ei. Sunt cam matinali și au bagaje mari, cu jucării multe mereu, dar Eva și David sunt cei mai buni camarazi în vacanță. Dacă nu ar fi ei nu am ști unde e cea mai buna înghețată și nu am râde în fiecare zi! ❤️”, a scris Cătălin Măruță pe contul de socializare.

Recent, Andra a fost invitată la Digi FM, unde a făcut declarații despre familia sa. Deși ea și Cătălin Măruță se iubesc ca în prima zi, cei doi dorm separat. Motivul este legat de cei doi copii ai lor, fiecare dintre aceștia dormind cu împreună cu unul dintre părinți.

„Cea mai mare frică a mea acum e… să nu reuşesc să fiu un părinte bun. Acesta este examenul vieţii mele. Este cel mai important din viaţa mea. Am învăţat să fiu părinte şi îmi e teamă să nu greşesc undeva. Întreb în stânga şi în dreapta. Da, eu am pus anumite reguli în casă. Eu sunt poliţistul rău. Eu sunt puţin mai dură. Mi-am asumat treaba asta, dar nu am avut ce să fac. Dimineaţa, hai, militărie! David întârzie de fiecare dată! Am această problemă de trezire şi pentru că doarme cu tati. Eva doarme cu mine”, a declarat Andra, potrivit okmagazine.ro.

