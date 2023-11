Andreea Mantea își crește singură copilul, după ce a avut parte de mai multe neînțelegeri cu Cristian Mitrea, tatăl fiului ei. David are 8 ani și este la vârsta la care are multe întrebări. Prezentatoarea de la Kanal D a povestit într-un interviu pentru unica.ro că a fost luată prin surprindere de curiozitățile pe care le are copilul ei.

Pe lângă întrebările incomode, David a vrut să afle de la mama lui mai multe detalii despre Univers, Biblie, religie, iar vedeta a avut emoții când a trebuit să îi răspundă.

„Mi-e și rușine. N-o s-o zic pe aia. O să zic alta. Ce mă sperie e că el știe foarte multe lucruri și nu le știe de la mine și asta mă doare. Mi-a fost foarte greu să-i răspund la multe întrebări. Din Biblie, despre Univers, despre Dumnezeu, despre religii. Aici chiar am emoții, este un capitol extrem de sensibil. Trebuie să fiu în pas cu lumea care se schimbă și în care se întâmplă fel și fel de lucruri. El mă vede pe mine învechită. Se miră dacă îmi zice „idk” (I dont know/Nu știu) și înțeleg. Țin pasul cu el”, a spus Andreea Mantea.

„Nu-l stresez, nu-l cert, nu-l bat la cap. Nu sunt genul acela de mamă”

Întrebată cum își pregătește fiul pentru performanță, Andreea Mantea a mărturisit că nu trebuie să fie prea îngrijorată în ceea ce privește acest aspect, pentru că David este un copil foarte descurcăreț și bun.

„Cred că sunt norocoasă că nu trebuie să-l pregătesc în vreun anumit fel, mă are pe mine drept exemplu. Avându-mă exemplu am senzația, nu că e al meu, dar am senzația că este un copil extraordinar de bun. El nu pleacă la joacă, la plimbare, dacă știe că nu și-a terminat ce avea de terminat. Este foarte conștiincios, este foarte muncitor.

Nu-l stresez, nu-l cert, nu-l bat la cap. Nu sunt genul acela de mamă și îi mulțumesc lui Dumnezeu că nu sunt pusă în situația asta. Nu mă bag, nu intervin absolut deloc. Sunt măgulită când îl văd cum se comportă, ce responsabilitate are. Mă bucur că sunt un exemplu pentru el.”

„Am norocul că fi-miu este încă mic și pot să-l iau după mine în diverse locuri”

Pentru cariera sa, Andreea Mantea a făcut multe sacrificii și regretă că uneori nu a putut fi alături de copilul ei în momente importante. Cu toate acestea, prezentatoarea, care are o experiență de peste 18 ani în televiziune, susține că va încerca pe cât posibil să fie prezentă în viața lui David chiar dacă programul ei este întotdeauna foarte încărcat.

„Când vorbim de sacrificii vorbim de mai puține de ore de somn noaptea, trezit cât mai de dimineață, nu trei mese pe zi, nu sărbători alături de cei dragi întotdeauna. Am norocul că fi-miu este încă mic și pot să-l iau după mine în diverse locuri, la diverse filmări, și încă răspunde pozitiv la invitația mea. Nu știu ce va fi când o să crească. Îmi era cât de cât ușor să las familia deoparte, însemnând mama, tata, sora și bunica, să merg la o filmare. Mă durea sufletul, dar trebuia să fac asta pentru că ceva mă chema la filmarea respectivă. Ei bine, acum lucrurile se schimbă în inima mea.

„Încerc să fac tot posibilul să nu-l dezamăgesc pentru că sacrificiile astea costă foarte mult la un moment dat”

O să-mi fie foarte greu. Au fost momente în care nu am fost lângă el și m-a dărâmat. Încerc să fac tot posibilul să nu-l dezamăgesc pentru că sacrificiile astea costă foarte mult la un moment dat. Se adună și îți stau așa pe suflet, pe inimă, atârnă destul de greu. Nu vreau asta cu el, cu toate că eu am rănit-o pe mama lipsind de la multe sărbători sau evenimente importante pentru ea. Arta cere sacrificii și mie îmi place arta asta.”