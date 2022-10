Marian Nistor și soția lui, Dorina Paraschiv Nistor, alcătuiesc de ani buni trupa Savoy, în noua formulă. Cei doi artiști sunt împreună de mai bine de 24 de ani. Artiștii devin centrul atenției prin costumația pe care o poartă, dar și prin bentițele pe care și le asortează de fiecare dată.

Cei doi s-au cunoscut prima dată în anul 1986 la o filmare pentru televiziune în Parcul Herăstrău și a fost „dragoste la prima vedere”. Recent, Marian Nistor a sărbătorit ziua de naștere, dar și 24 de ani de căsnicie.

„De ziua mea de naștere am fost singuri amândoi, tête-à-tête și atât. Am petrecut numai noi doi. Nu ne-am mai aventurat. Am stat liniștiți. Nu am mai apărut la televizor. Erau plecați toți în concedii, nu erau emisiunile care ne trebuiau nouă. În toamnă reluăm aparițiile’, a declarat Marian Nistor, pentru Viva.ro.

„Am împlinit 24 de ani de la căsătorie. De fapt, noi pe data de 4 octombrie am avut trei aniversări. În aceeași zi ne-am cunoscut cu ani în urmă și apoi am rămas împreună. Ne-am cunoscut la filmări la televiziune. Dorina venise dintr-un turneu efectuat în Australia și ne-am întâlnit acolo.

Cățelușa ne-a unit, un caniche imperial. A plecat de lângă mine și s-a dus la scaunul Dorinei, unde stătea ea. În dreapta stăteau fetele, în stânga băieții.

Am stat de vorbă frumos și de a doua zi ne-am întâlnit și am rămas împreună. De fapt, cățelușa mea ne-a unit. Nu a mai plecat de acolo… Am filmat pe rând. A fost ceva deosebit. N-am să uit niciodată acea zi’,a mai declarat Marian Nistor.

