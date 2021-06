Anunțul lui Kamara despre fiul lui. Leon va suferi încă o operație. „Mușchii îi rămân mici”

Fiul lui Kamara suferă de o formă de paralizie cerebrală, fiind diagnosticat la scurt timp de la naștere, cu tetrapareză spastică. De atunci, Kamara face tot ce poate pentru a-i oferi o viață normală copilului său.

„Până acum au fost tratamente în multe țări: Germania, Turcia, acum în Spania pentru că am făcut și anul trecut o operație de miotenofasciotomie. Când simți că nu mai poți, consider că e ok să spui, că e vorba și de cel implicat, Leon. La fiecare puseu de creștere mușchii îi rămân mici și oasele se fac mai lungi. Există riscul să i se strâmbe oasele.

Această intervenție pe anul ăsta venea în luna mai, cel târziu, dar din cauza pandemiei a fost amânată. Doctorul a venit în România si l-a evaluat. A zis că poate să o facă în septembrie. Aceste intervenții trebuie făcute până crește mare ca noi”, a spus Kamara la Antena Stars, conform spynews.ro.

„Dacă nu s-ar opera la timp, problemele ar fi ireversibile. Oasele, dacă se duc într-o direcție, nu mai ai ce să mai faci. Când era mic nu părea să aibă așa probleme și am văzut mâna stângă că se îndoaie un pic.

Afecțiunea lui de bază de tripareză spastică care a venit în urma unei paralizii cerebrale cauzată după naștere, pentru că el s-a născut normal. În urma faptului că nu l-au pus în incubator și l-au alăptat la 6 ore de la naștere, a făcut un stop cardiorespirator și de aici problemele”, a continuat el.

După toate intervențiile chirurgicale suferite, Leon a făcut și progrese.

„Mâna dreaptă reușește să facă multe lucruri. Ia telefonul, butonează, are mecanica mișcării, dar nu poate să întindă piciorul până la capăt”, a mai spus cântărețul în emisiunea „Xtra Night Show”.

